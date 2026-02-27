‘A otro nivel’ capítulo 20 EN VIVO: Siga el minuto a minuto del concurso de Caracol

Después de las audiciones, llegó el momento de que los líderes eligieran a sus equipos. Una vez conformados, cada uno tuvo una hora para preparar una canción y presentarla en el escenario. El líder del grupo ganador de cada noche tiene la posibilidad de cambiar los integrantes o, en su defecto, quedarse con el equipo completo. “Tiene la posibilidad de construir el equipo de sus sueños”, dijo Cristina Hurtado.

El equipo interpreta Ayer y hoy. “Uno recibe la música desde el corazón. Ustedes estaban conquistados, todo se cantó bien, el estudio previo valió la pena. Yo me lo gocé al máximo”, les dijo Kike Santander a los cuatro integrantes.

Por su parte, Gian Marco agregó: “De todo corazón, los felicito, lo han hecho muy bien”.

Finalmente, Pipe Peláez les dijo: “Por fin un vallenato. Es fundamental el trabajo que realizaron para la escogencia del tono. Buen juego actoral, fue divertido, fue dinámico”.

Wisdy no logra acoplarse al equipo, pues no se sabe la canción que eligieron. Con La negra tiene tumbao, Gente que canta intenta cautivar a los jurados.

“Escogieron una canción supremamente rumbera, procuren cuando hagan algo así trabajar más en la coreografía”, les dijo Pipe Peláez.

“Hubo momentos de caos, ustedes tienen que mentalizarse que tienen que presentar la parte coreográfica también”, agregó Kike.

Jessica Santanilla, la líder del grupo, dialoga con sus compañeras para elegir el tema. Finalmente, se inclinaron por Ya te olvidé. Su presentación termina en una gran ovación.

Gian Marco se levantó de su silla y aplaudió a las concursantes. “Lo que hicieron al principio sonó muy bien. Ustedes lo han hecho muy bien”, les dijo.

Kike agregó: “Lo que yo vi fue un grupo profesional. Muy complementarias las voces”.

Finalmente, Pipe dijo: “Me atrapó muchísimo la interpretación. Esa parte me gustó, siento que no han llegado al 100% del acople, creo que pueden dar mucho más”.

El equipo intenta ponerse de acuerdo para elegir los tonos de la canción. A puro dolor fue es el tema que interpretan en este momento. “La canción se presta para jugar y explorar, ir un poco más allá en la propuesta vocal, por momento sentí que estaba escuchando excelentes intérpretes”, dijo Pipe Peláez.

Kike Santader les sugirió aprovechar más el escenario: “muévanse, aprovechen el espacio... Había una desconexión entre la historia de la canción. Uno tiene que sentir que le está doliendo porque esta canción se llama ‘A puro dolor’”.