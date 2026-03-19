‘A otro nivel’ capítulo 21 en vivo: siga el minuto a minuto del reality de Caracol TV

Hoy comienza una nueva etapa en ‘A otro nivel’. En esta fase se presentarán 20 grupos, distribuidos en jornadas de cinco por noche. El que demuestre el nivel más bajo en cada emisión quedará en riesgo y será trasladado a los estudios de Ditu.

Según explicó Cristina Hurtado, los integrantes de los equipos enviados a dicho espacio deberán convivir durante 24 horas y preparar un show que presentarán en la calle. “Lo oyeron bien: se presentarán en la calle y su desempeño allí será lo único que podrá salvar a uno de los cuartetos”, señaló la presentadora.

Finalmente, los grupos que queden en riesgo se enfrentarán a una gala de eliminación.

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Tras cuestionar el liderazgo de Mila Jiménez, Kike Santander y Gian Marco coincidieron en que la artista debía ceder su lugar a Lobelo. La decisión se concretó y Colombian Crew se convirtió en el primer grupo de la jornada en cambiar de líder.

Colombian Crew, integrado por Mila Jiménez (líder), Jhon de la Torre, Lobelo e Isabella Daza, asumió el reto con ‘Pa’ todo el año’, ranchera interpretada por Vicente Fernández.

La elección, tomada por la líder, no cayó bien en todo el grupo. Lobelo expresó su desacuerdo y dejó ver su inconformidad con la dirección del equipo: “De salida vamos perdiendo. Siento que estoy solo en ese reto. Capaz que este no es el equipo para mí”.

Notas Cruzadas, conformado por Canela (líder), Santi Towers, Luisa Rey y Dikiu, presentó ‘Ahora quién’ en esta ronda.

Para Pipe Peláez, la propuesta terminó recargada por el tiempo de intervención de cada integrante. Aun así, destacó el riesgo de Luisa Rey al incorporar un chanteo que no hace parte de la versión original. Kike Santander, en contraste, valoró la construcción vocal del grupo y subrayó la combinación entre dúos, unísonos, armonías y momentos solistas.

Como última apreciación, el jurado concuerda con que Canela sigue siendo líder de Notas Cruzadas.

Kike Santander resaltó la estética del grupo, desde los vestuarios —elección de Camila Cano— hasta la propuesta coreográfica. Sin embargo, advirtió sobre la necesidad de equilibrar el nivel vocal entre las integrantes. De igual manera, Gian Marco le sugirió a Camila Mancipe moderar la potencia de su voz para evitar excesos en la interpretación.

La mirada más crítica llegó desde Pipe Peláez: “Camila (Mancipe), no te siento muy cómoda ni acoplada a tu nuevo grupo, ni en la misma sintonía que tus compañeras ¿Has estado concentrada y juiciosa ensayando? Porque no te puedes dar el lujo de convertirte en ese talón de Aquiles. Los ensayos son sagrados, cuidado con eso (...) Y en general, para el resto del grupo, hubo partes en las que las voces al unísono me quedaron debiendo. Líder, más trabajo en esta parte, por favor”.

Por decisión de los jurados, Luixa continúa como líder de Cola de Lagarto en ‘A otro nivel’.

Tras la salida de Isbell en la etapa anterior, Cola de Lagarto asume esta fase con la incorporación de Camila Mancipe como nueva integrante. Para esta presentación, la líder del grupo, Luixa, eligió ‘La gata bajo la lluvia’, una de las baladas románticas más reconocidas en español.

Sin embargo, la preparación no estuvo exenta de tensiones. Al interior del equipo se cuestionó la ausencia de Mancipe en uno de los ensayos de la semana, una situación que, según la líder, evidencia falta de compromiso.

Felipe Peláez valoró la presentación del grupo y destacó el trabajo mostrado sobre el escenario. Además, le sugirió a Yeixon soltarse más frente a este tipo de retos, al notar que, como ocurrió con un participante del acto anterior, evidenció inseguridad al enfrentarse a géneros distintos al suyo.

Kike Santander respaldó esa apreciación y les pidió explorar más allá de su zona de confort. “Tienen una armonía muy linda. Los felicito”, comentó Gian Marco.

Sobre el liderazgo de Angelove, Kike Santander y Gian Marco consideraron que ha respondido bien en ese rol. Pipe Peláez, en cambio, planteó que le gustaría ver a Majo al frente del grupo. Finalmente, la decisión se mantuvo y Angelove continuará como líder tras el respaldo mayoritario.

El turno ahora es para Macondo Sound System, integrado por Angelove (líder), Majo, Armando Mendoza y Yeixon. Para esta presentación apostaron por ‘Colgando en tus manos’, una elección tomada por el líder que no convenció del todo al resto del grupo.

Con esa decisión sobre la mesa, el equipo sale al escenario con el reto de demostrar que puede sostener la propuesta y responder a las dudas internas.

A partir de hoy, el jurado podrá decidir si el líder del grupo se mantiene o debe cambiar. En ese contexto, Cristina Hurtado consultó a los jurados sobre el desempeño de Daniel Rián como líder de The Beat Voice. Los tres coincidieron en que debe continuar en ese rol.

Gian Marco aplaudió la presentación y destacó a Iván Pallares, artista vallenato, quien enfrentaba el reto de desenvolverse en un tema urbano. Por su parte, Kike Santander cuestionó el desempeño en el rapeo de algunos integrantes, así como la puesta en escena.

“Iván, hazle caso a tu líder y a tus compañeros. Tienes mucho potencial y debes explotarlo. Aprovecha tu trabajo en equipo”, agregó Pipe Peláez.

Tras la bienvenida de Cristina Hurtado y la explicación de cómo funcionará esta nueva etapa, se dio paso a la presentación de The Beat Voice (Daniel Rián, Bipo, Iván Pallares y Alejo Arante).

Para esta ocasión, el grupo interpretó ‘Nota de amor’, canción original de Carlos Vives, Daddy Yankee y Wisin. Según explicó Daniel, el líder, la elección del tema buscaba aprovechar la diversidad de estilos dentro del equipo.