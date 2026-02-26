El mundo de las estrellas

Publicidad

Home

Vea

Películas, Series y Novelas

En VivoActualizado hace 7 minutos

‘A otro nivel’ EN VIVO capítulo 10: siga el minuto a minuto del concurso musical de Caracol

Este martes 3 de marzo, el Canal Caracol emite un nuevo episodio del formato musical que en esta oportunidad conformará grupos. Quedan jornadas para que se completen los concursantes definitivos.

Por Redacción Vea
04 de marzo de 2026

Actualizaciones clave

‘A otro nivel’ EN VIVO capítulo 10: siga el minuto a minuto del concurso musical de Caracol
Fotografía por: Caracol Televisión

Con la presentación de la antioqueña Cristina Hurtado, llega este martes un nuevo capítulo del formato musical de Caracol que busca intérpretes versátiles que canten todo tipo de género y conformen grupos que compitan entre sí. Los jueces son Kike Santander, Gian Marco y Pipe Peláez. Aquí todos los detalles del episodio emitido este 3 de marzo.

Actualización claveHace 5 horas

Un rockero canta tema de Camilo Sesto

El primer cantante en presentarse en l jornada es Miguel Delgado, un rockero que ha tenido la música en su vida desde que era un niño. EL intérprete opta por una balada romántica de Camilo Sesto, en versión rock, se trata de ‘¿Quieres ser mi amante?’ de Camilo Blanes, nombre de pila de Sesto. Su presentación no convenció a los jurados, quienes mencionaron la falta de afinación en algunos momentos.

El participante confiesa que dedicó su presentación a su hijo de 16 años, que partió hace un par de años.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento

Redacción Vea

Por Redacción Vea

Temas:

Vea

A otro nivel

A otro nivel capítulo del 3 de marzo

Qué pasó en A otro nivel

A otro nivel episodio 10

Cristina Hurtado

Kike santander

Gian Marco

Pipe Peláez

Actualizaciones clave

El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.