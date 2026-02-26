‘A otro nivel’ EN VIVO capítulo 10: siga el minuto a minuto del concurso musical de Caracol

Con la presentación de la antioqueña Cristina Hurtado, llega este martes un nuevo capítulo del formato musical de Caracol que busca intérpretes versátiles que canten todo tipo de género y conformen grupos que compitan entre sí. Los jueces son Kike Santander, Gian Marco y Pipe Peláez. Aquí todos los detalles del episodio emitido este 3 de marzo.

El primer cantante en presentarse en l jornada es Miguel Delgado, un rockero que ha tenido la música en su vida desde que era un niño. EL intérprete opta por una balada romántica de Camilo Sesto, en versión rock, se trata de ‘¿Quieres ser mi amante?’ de Camilo Blanes, nombre de pila de Sesto. Su presentación no convenció a los jurados, quienes mencionaron la falta de afinación en algunos momentos.

El participante confiesa que dedicó su presentación a su hijo de 16 años, que partió hace un par de años.

