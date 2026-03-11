‘A otro nivel’ en vivo capítulo 15: siga el minuto a minuto del reality de Caracol TV

El capítulo 15 de ‘A otro nivel’ llega después de una jornada en la que comenzaron a definirse los equipos que competirán en la nueva fase del programa. En el episodio anterior, los participantes continuaron con el proceso para conformar los cuartetos que marcarán el rumbo de la competencia, una dinámica que incluso dejó algunos momentos de tensión entre concursantes.

En esta etapa permanecen en competencia los 80 cantantes que lograron superar las audiciones. Ellos deben organizarse en 20 grupos de cuatro integrantes, pero la particularidad es que los mismos participantes toman las decisiones. Para empezar, la producción designó a 20 líderes, quienes escuchan a los demás concursantes cantar en el escenario y presionan el botón si quieren sumarlos a su equipo. Quien resulte elegido pasa a formar parte del cuarteto y adquiere la responsabilidad de escoger al siguiente integrante, hasta completar el grupo.

Rosario fue elegida por Pipe Pardo para sumarse al equipo 4/40 sin Juan Luis, cuarteto en el que compartirá con Gisell y la líder Valentina Villalba. El grupo quedó así completamente conformado y se convierte en otro de los que ya tiene definida su alineación para afrontar la siguiente etapa de la competencia en ‘A otro nivel’.

El participante Andrés Cortés interpretó Billete verde, tema del grupo Los Rayos de Chuy Luviano, y logró asegurar un lugar en uno de los cuartetos de esta etapa del programa. El cantante fue elegido por Camila Mancipe para integrar el equipo Cu4rz, que está liderado por Kelly Cárdenas. Sin embargo, la decisión no terminó de convencer a la líder del grupo, quien dejó ver ciertas dudas frente a la elección realizada por su compañera.

La cantante Isabella Daza fue elegida por Lobelo para sumarse al equipo Colombian Crew, cuarteto que también está integrado por Jhon de la Torre y que tiene como líder a Mila Jiménez. De ese modo, el grupo quedó completo.

Arhian fue elegida por La Chabelita de Oro, quien presionó el botón apenas escuchó las primeras notas de ‘Se me acabó el amor’, uno de los clásicos de Maía. Con esta decisión, Arhian se suma al equipo Four For Flow, cuarteto liderado por Luis Felipe, y ahora tendrá en sus manos la responsabilidad de escoger al último integrante con el que quedará completo el grupo en esta fase de la competencia.

La cantante Isbell interpretó Antología, canción de Shakira, y le bastaron apenas unos segundos sobre el escenario para convencer a Luixa, quien era la última de las 20 líderes en tomar una decisión durante esta ronda.

Con esta elección, Isbell se convirtió en la primera integrante del equipo de Luixa, que llevará por nombre Cola de Lagarto, cuarteto que apenas comienza a tomar forma dentro de la dinámica de conformación de grupos en esta etapa del programa.

Otra de las decisiones de la noche se dio dentro del equipo 4/40 sin Juan Luis. En esta ocasión, Gisell optó por sumar a Pipe Pardo al cuarteto, que está liderado por Valentina Villalba.

La elección fue bien recibida por la líder del grupo, quien celebró la decisión de su compañera al ver cómo comienza a consolidarse la alineación del equipo, que poco a poco define el estilo con el que buscará destacarse en esta etapa de la competencia.

Otra de las decisiones de la noche llegó por cuenta de Luis Felipe, uno de los líderes de esta etapa, quien eligió a La Chabelita de Oro como primera integrante de su equipo tras escuchar su presentación en el escenario.

Como hasta ese momento no se había decantado por ningún compañero, el participante aprovechó la ocasión para anunciar también el nombre con el que competirá su grupo: Four For Flow, cuarteto que comenzará a tomar forma a partir de esta elección.

La conformación de equipos continúa avanzando en el capítulo 15 de A otro nivel. En esta ocasión, Liz Ocampo tomó la decisión de elegir a El Socio Quereigua como nuevo integrante del grupo Cuatro en línea, equipo que está bajo el liderazgo de Florlenz.

Christopher Voelín, cantante guatemalteco, fue elegido por Mila García como nuevo integrante del grupo Los Vozarrones, equipo que también está conformado por Juank García y cuyo líder es Carlos Tobio. La decisión, sin embargo, no dejó del todo satisfecho a este último.

Tobio manifestó su desacuerdo con la elección al considerar que Voelín no se ajusta a la idea musical que tenía en mente para su equipo, orientada hacia un sonido más vallenato y colombiano. Su reacción dejó ver las primeras diferencias dentro del grupo apenas se completó la conformación del cuarteto.

Angelo, uno de los líderes designados para esta etapa, eligió a la primera integrante de su grupo, que llevará por nombre Macondo Sound System, dando así el primer paso para completar el naciente cuarteto con el que buscará avanzar en la competencia.

