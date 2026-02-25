‘A otro nivel’: resumen capítulo 17. Discusiones, lágrimas y cambios ¿Qué grupo ganó?

Una nueva etapa para ‘A otro nivel’ comenzó este jueves en el episodio 17 del concurso, pues los 20 grupos ya están conformados. El primer gran desafío que quedó anunciado en la jornada anterior fue el de preparar una presentación en una hora. Aquí los detalles del comienzo de la competencia entre grupos.

Kelly llora y decide intercambiar dos de sus integrantes. Se queda con Miguel, de Trébol de cuatro, y con Isbell, de Cola de Lagarto.

Los nuevos integrantes de Cu4arz son: Kelly, Isbell, Deiber y Miguel

Isbell se muestra muy afectada al salir de Cola de Lagarto. “No me siento contenta, la verdad, extraño mi equipo”.

Los nuevos integrantes de Cola de Lagarto son: Luixa, Camila, Sasha y Camila.

En Trébol de cuatro quedaron: Cris, Pedro, Andrés e Isabella.

Llega el momento de revelar quién fue el mejor grupo de la noche y se anuncia que es Cu4arz. Kelly, líder del ganador, debe elegir entre reorganizar su cuarteto o seguir como está. No puede tocar ningún líder de grupo, pero puede cambiar uno, dos o tres integrantes del su grupo.

Gian Marco confiesa estar muy conmovido con Kelly y su trabajo como líder. “Te felicito”. El peruano destaca el show que presentaron. Les recomienda concentrarse más en la afinación. Santander destaca haber iniciado a capela, así como las combinaciones que hicieron en la interpretación. “A mí me encantó lo que hicieron”. Peláez también felicita la presentación. “Ha sido un buen inicio para ustedes”, dice.

Cu4rz se prepara para su debut frente al jurado. Kelly, Camila, Andrés y Deiber procuran una canción que les permita brillar como grupo. Kelly, la líder, sugiere ‘El Rey’ de José Alfredo Jiménez y comienzan a capela su interpretación. El grupo además de cantar incluye algo de actuación en su presentación.

Camille, Maelo, Sergio David y Keylel escuchan la opinión que tiene el jurado de su presentación. Pipe Peláez menciona que tienen un recurso vocal grande, pero hace falta trabajo en equipo, por lo que sugiere ensayar más. Santander planteó que aunque bailaron, lo hicieron de manera individual. “Vuélvanse un verdadero grupo”, recalca. Gian Marco también cree que no vio un grupo en escena, sino artistas individuales. “No me gustó el grupo, me gustaron las voces”.

El cuarto grupo en escena es Flow Session, quien selecciona ‘Vivir mi vida’, de Marc Anthony. En las imágenes previas se evidencia algo de tensión entre los integrantes del cuarteto. Camille única mujer del grupo y líder siente que sus compañeros no ceden a sus sugerencias.

Llega la hora de la retroalimentación del jurado frente a la presentación de Cola de Lagarto. “A mí encantó la forma como manejaron las voces”, dice Kike Santander, quien también destacó la puesta en escena. Peláez menciona que es importante que haya una concientización de grupo, lo dice por la imagen de las cuatro que se vio muy individual. Sugiere aprovechar más el escenario. Gian Marco felicita a la líder por la manera en que organizó las voces. Le recomienda Camila tener más seguridad.

El jurado coincide en que el vestido largo de Sasha no encajaba muy bien en el look del grupo.

El cuarteto de Cola de lagarto se prepara para su debut y se debate entre cuatro canciones de balada y termina escogiendo ‘La maldita primavera’, popularizada por Yuri. Luixa, la líder, reconoce lo difícil que es trabajar bajo presión. Acuerdan hacer voces y evitar cantar de manera individual, así sonarán como grupo. Finalmente Sasha, Isbell, Camila y Luixa se presentan frente a los jueces.

El jurado comenta la actuación de Adry, La Güera, Pedro Carvajal y Andrés Villamarín. Gian Marco les recomienda ser más cuidadosos con el espacio pues se veían algo desordenados. Destaca el vestuario y las voces. Kike aconseja revisar los acordes pues los escuchó algo desafinados, también los sintió lejos del público y les sugirió un poco más de creatividad en su espectáculo. Peláez le recomienda a Adry profundizar más en su rol de líder. “Que no se convierta esto en una guerra de egos”, puntualizó.

El siguiente grupo en presentarse es Ni son de Marte ni son de Venus, cuyo líder es Adry Nataly. Se enfrentan al jurado con ‘Si no te hubieras ido’, de Marco Antonio Solís.

Pipe Peláez menciona el buen desempeño de Trébol de cuatro. “se ve compacto...Me gustó esta parte actoral en donde todo gira en torno a la princesa”, dijo sobre la puesta en escena del grupo. Kike Santander dice que faltó un poco de equilibrio en las voces. Gian Marco, por su parte, también comenta que le hubiera gustado ver brillar más a Isabella, única integrante del grupo, peor concluye con un “me encantó”.

Trébol de cuatro es el primer cuarteto en mostrarse frente al jurado. Las imágenes muestran que los integrantes de este grupo tenían dudas sobre el tema que interpretarían. Finalmente llegan a escena con ‘La Bikina’, de Rubén Fuentes, que Luis Miguel popularizó.

Los primeros artistas en hablar de lo complejo que resulta preparar un show en una hora son los integrantes de Cola de lagarto.

Cristina Hurtado anticipa que en el programa de este jueves los jurados verán cinco grupos y se seleccionará el mejor. El gran premio para el ganador de la jornada será para el líder, que podrá rearmar su grupo como desee.

