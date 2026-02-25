El mundo de las estrellas

‘A otro nivel’: resumen capítulo 17. Discusiones, lágrimas y cambios ¿Qué grupo ganó?

Este jueves 12 de marzo, el canal Caracol emitió un nuevo episodio del formato que en esta oportunidad pondrá a competir a grupos. Aquí todos los detalles.

Por Redacción Vea
13 de marzo de 2026
‘A otro nivel’ en vivo capítulo 17: siga el minuto a minuto del concurso musical de Caracol
Fotografía por: Caracol Televisión

Una nueva etapa para ‘A otro nivel’ comenzó este jueves en el episodio 17 del concurso, pues los 20 grupos ya están conformados. El primer gran desafío que quedó anunciado en la jornada anterior fue el de preparar una presentación en una hora. Aquí los detalles del comienzo de la competencia entre grupos.

Hace 5 horas

Tres grupos cambiaron

Kelly llora y decide intercambiar dos de sus integrantes. Se queda con Miguel, de Trébol de cuatro, y con Isbell, de Cola de Lagarto.

Los nuevos integrantes de Cu4arz son: Kelly, Isbell, Deiber y Miguel

Isbell se muestra muy afectada al salir de Cola de Lagarto. “No me siento contenta, la verdad, extraño mi equipo”.

Los nuevos integrantes de Cola de Lagarto son: Luixa, Camila, Sasha y Camila.

En Trébol de cuatro quedaron: Cris, Pedro, Andrés e Isabella.

Actualización claveHace 5 horas

Cu4arz es el mejor de la noche.

Llega el momento de revelar quién fue el mejor grupo de la noche y se anuncia que es Cu4arz. Kelly, líder del ganador, debe elegir entre reorganizar su cuarteto o seguir como está. No puede tocar ningún líder de grupo, pero puede cambiar uno, dos o tres integrantes del su grupo.

Actualización claveHace 5 horas

Cu4arz es elogiado

Gian Marco confiesa estar muy conmovido con Kelly y su trabajo como líder. “Te felicito”. El peruano destaca el show que presentaron. Les recomienda concentrarse más en la afinación. Santander destaca haber iniciado a capela, así como las combinaciones que hicieron en la interpretación. “A mí me encantó lo que hicieron”. Peláez también felicita la presentación. “Ha sido un buen inicio para ustedes”, dice.

Hace 5 horas

Cu4arz canta 'El Rey'

Cu4rz se prepara para su debut frente al jurado. Kelly, Camila, Andrés y Deiber procuran una canción que les permita brillar como grupo. Kelly, la líder, sugiere ‘El Rey’ de José Alfredo Jiménez y comienzan a capela su interpretación. El grupo además de cantar incluye algo de actuación en su presentación.

Hace 5 horas

"Vuélvanse un grupo"

Camille, Maelo, Sergio David y Keylel escuchan la opinión que tiene el jurado de su presentación. Pipe Peláez menciona que tienen un recurso vocal grande, pero hace falta trabajo en equipo, por lo que sugiere ensayar más. Santander planteó que aunque bailaron, lo hicieron de manera individual. “Vuélvanse un verdadero grupo”, recalca. Gian Marco también cree que no vio un grupo en escena, sino artistas individuales. “No me gustó el grupo, me gustaron las voces”.

Hace 5 horas

Flow session se presenta

El cuarto grupo en escena es Flow Session, quien selecciona ‘Vivir mi vida’, de Marc Anthony. En las imágenes previas se evidencia algo de tensión entre los integrantes del cuarteto. Camille única mujer del grupo y líder siente que sus compañeros no ceden a sus sugerencias.

Actualización claveHace 6 horas

La opinión del jurado

Llega la hora de la retroalimentación del jurado frente a la presentación de Cola de Lagarto. “A mí encantó la forma como manejaron las voces”, dice Kike Santander, quien también destacó la puesta en escena. Peláez menciona que es importante que haya una concientización de grupo, lo dice por la imagen de las cuatro que se vio muy individual. Sugiere aprovechar más el escenario. Gian Marco felicita a la líder por la manera en que organizó las voces. Le recomienda Camila tener más seguridad.

El jurado coincide en que el vestido largo de Sasha no encajaba muy bien en el look del grupo.

Hace 6 horas

Suena 'La maldita primavera'

El cuarteto de Cola de lagarto se prepara para su debut y se debate entre cuatro canciones de balada y termina escogiendo ‘La maldita primavera’, popularizada por Yuri. Luixa, la líder, reconoce lo difícil que es trabajar bajo presión. Acuerdan hacer voces y evitar cantar de manera individual, así sonarán como grupo. Finalmente Sasha, Isbell, Camila y Luixa se presentan frente a los jueces.

Hace 6 horas

Sugerencias para el segundo grupo

El jurado comenta la actuación de Adry, La Güera, Pedro Carvajal y Andrés Villamarín. Gian Marco les recomienda ser más cuidadosos con el espacio pues se veían algo desordenados. Destaca el vestuario y las voces. Kike aconseja revisar los acordes pues los escuchó algo desafinados, también los sintió lejos del público y les sugirió un poco más de creatividad en su espectáculo. Peláez le recomienda a Adry profundizar más en su rol de líder. “Que no se convierta esto en una guerra de egos”, puntualizó.

Hace 6 horas

Ni son de Marte ni son de Venus en escena

El siguiente grupo en presentarse es Ni son de Marte ni son de Venus, cuyo líder es Adry Nataly. Se enfrentan al jurado con ‘Si no te hubieras ido’, de Marco Antonio Solís.

Hace 6 horas

Habla el jurado

Pipe Peláez menciona el buen desempeño de Trébol de cuatro. “se ve compacto...Me gustó esta parte actoral en donde todo gira en torno a la princesa”, dijo sobre la puesta en escena del grupo. Kike Santander dice que faltó un poco de equilibrio en las voces. Gian Marco, por su parte, también comenta que le hubiera gustado ver brillar más a Isabella, única integrante del grupo, peor concluye con un “me encantó”.

Hace 6 horas

Primer grupo en escena

Trébol de cuatro es el primer cuarteto en mostrarse frente al jurado. Las imágenes muestran que los integrantes de este grupo tenían dudas sobre el tema que interpretarían. Finalmente llegan a escena con ‘La Bikina’, de Rubén Fuentes, que Luis Miguel popularizó.

Actualización claveHace 6 horas

Importante anuncio

Los primeros artistas en hablar de lo complejo que resulta preparar un show en una hora son los integrantes de Cola de lagarto.

Cristina Hurtado anticipa que en el programa de este jueves los jurados verán cinco grupos y se seleccionará el mejor. El gran premio para el ganador de la jornada será para el líder, que podrá rearmar su grupo como desee.

Aquí más noticias que son tendencia

Redacción Vea

Por Redacción Vea

Temas:

Vea

A otro nivel

A otro nivel capítulo 17

Capítulo del 12 de marzo de A otro nivel

Qué pasó en A otro nivel

