‘A otro nivel’ en vivo capítulo 4: siga el minuto a minuto del concurso musical de Caracol

Se siguen llenando los cupos de los 20 líderes de los cuartetos musicales.

Por Redacción Vea
24 de febrero de 2026

Actualizaciones clave

Se siguen llenando los cupos de los 20 líderes de los cuartetos musicales.
Fotografía por: cortesía caracol televisión

El miércoles 18 de febrero, Caracol Televisión estrenó la nueva temporada de A otro nivel, el reality musical que es presentado por Cristina Hurtado. En esta oportunidad, la mesa de jurados se conforma por Kike Santander, Pipe Peláez y Gian Marco. Por ahora, los participantes continúan en audiciones desde el icónico ascensor, soñando con un cupo para la siguiente etapa.

Actualización claveHace 5 horas

Primera líder de la noche

Aleja BT, la segunda participante en subir al ascensor intepreta Contigo en la distancia. “Me gusta, eso está bonito”, dicen los jurados, quienes oprimen cada uno el botón verde. Cuando esto ocurre, el concursante se convierte en líder.

“Encontré tantas cosas en tu voz, que lo único que te voy a encargar es cómo vas a impregnar a tus compañeros de grupo para que tengan un trabajo hogéneo”, le dijo Peláez.

Hace 5 horas

Comienza el primer participante

“Crecí escuchando baladas, y con el pasar del tiempo empecé a escuchar reguetón, pero lo que realmente me llena es la salsa”, dijo el participante antes de subir al ascensor.

Pipe Peláez y Gian Marco oprimen el botón verde, lo que significa que automáticamente pasa la audición. Kike Santander le dice que quiere escuchar más de él.

Redacción Vea

