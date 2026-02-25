El mundo de las estrellas

Actualizado hace 29 minutos

‘A otro nivel’ en vivo capítulo 5: siga el minuto a minuto del concurso musical de Caracol

Esta noche, más participantes continúan presentando su audición en el ascensor. ¿Quiénes pasarán?

Por Redacción Vea
25 de febrero de 2026

Actualizaciones clave

A otro nivel en vivo capítulo 5
Fotografía por: Caracol Televisión

Todas las noches, Kike Santander, Felipe Peláez y Gian Marco, deben decidir qué concursantes suben dos niveles en el ascensor para pasar a la siguiente etapa. Si los tres jurados oprimen la flecha verde, el concursante se convierte en líder automáticamente. El objetivo de esta temporada es armar cuartetos, ya no será una competencia individual como en las anteriores.

Hace 5 horas

Camila canta 'Tormento'

Empezó su carrera musical a los 9 años. “Cuando yo era niña me salieron nódulos en las cuerdas vocales. El médico me dijo que no podía cantar. Yo lloré mucho, pero me puse a estudiar. Para mí la música sana”, contó la artista, quien fue elegida como líder.

“Tienes un vibrato interesantísimo, pero vas a tener que mostrarnos que no solo eres de ese color”, comentó Kike Santander.

Hace 5 horas

Fercho interpreta 'Caminaré'

Aunque no pasó, Pipe Peláez le dedicó unas palabras por haber interpretado una de sus canciones: “Es totalmente normal tener nervios. Hace parte del compromiso contigo mismo para la próxima trabajar la afinación. Espero que hayas disfrutado esta vitrina inmensa”.

Actualización claveHace 5 horas

Primer líder

Coleccionista de canciones es la canción que escogió el concursante. Pipe Peláez es el primer jurado en oprimir la flecha verde, seguido de Kike Santander. “Tienes demasiado con qué”, le dijo el intérprete de Tan natural.

Hace 5 horas

Sasha, primera participante en pasar

“Eres una artista increíble, lo haces muy bien”, le dijo Kike Santander a la concursante, quien se mostró emocionada por pasar la audición.

Actualización claveHace 5 horas

Comienza la primera audición

Isabel tuvo 90 segundos para conquistar a los tres jurados, pero no logró pasar la audición.

Temas:

A otro nivel

A otro nivel en vivo

Cristina Hurtado

A otro nivel Caracol

Actualizaciones clave

