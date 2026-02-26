El mundo de las estrellas

Actualizado hace 1 hora

‘A otro nivel’ en vivo capítulo 6: siga el minuto a minuto del concurso musical de Caracol

Gian Marco, Kike Santander y Pipe Peláez continúan evaluando a los participantes en las audiciones.

Por Redacción Vea
26 de febrero de 2026

Actualizaciones clave

A otro nivel en vivo capítulo 6
Fotografía por: Caracol Televisión

Después de una semana al aire, A otro nivel se ha posicionado como el programa más visto por los televidentes. Bajo la conducción de Cristina Hurtado, los concursantes suben al ascensor con el propósito de subir hasta el tercer nivel para continuar en la competencia.

Hace 5 horas

Cuota vallenata...

“Es un acto de valentía tocar guitarra y cantar”, le dijo Kike Santander a la participante.

Hace 5 horas

Sebastián del Castillo sueña con conocer a Felipe Peláez

El participante intepreta Niña bonita, pero no logró subir el ascensor.

Hace 5 horas

Liz Ocampo intepreta 'Busca un confidente'

Gian Marco oprime el botón. Enseguida lo hace Kike Santander. Al subir al escenario, la artista le agradece a Dios y a los jurados por esa oportunidad. “Los admiro demasiado”, dijo.

Hace 5 horas

Jessica Santanilla, segunda líder

“Toda mi vida he cantado”, dijo la artista, quien convenció a los tres jurados con su voz y su interpretación de Te quiero, te quiero.

Hace 5 horas

Pipe Rincón canta 'Te vi venir'

El artista, quien aseguró que ha cantado con varios cantantes de música popular, llega con gran emoción al ascensor, pero solo logró el voto de Gian Marco.

Actualización claveHace 6 horas

Primer líder

“He tenido la oportunidad de crecer musicalmente y sobre todo recibir ese cariño de los paisas. Quiero dedicarles esto con mucho cariño”, dijo el barranquillero, quien se convierte en el primer líder de la noche. “Qué voz tan espectacular tienes. Permítenos felicitarte”, le dijo Pipe.

Hace 6 horas

KarenLizz sube al ascensor

Con 20 años, ha hecho gira por Guatemala, Chile, Bolivia, México y creó su propio género musical. “Es una propuesta espectacular”, dijo la artista, quien escogió 200 copas de Karol G para interpretarla a su manera. Sin embargo, no logró pasar la audición.

Hace 6 horas

Se presenta el ganador del Festival Nacional de la música colombiana

Dikiu canta Dígale. Gian Marco es el primero en oprimir el botón, seguido de Kike Santander. “Vi que hay cosas a favor, hay suficiente en tu voz. Tienes que controlar el vibrato, está demasiado fuerte, pero tienes suficiente para estar acá”, dijo el compositor.

Hace 6 horas

Andrés Cortés sube al ascensor

El programa comienza con la presentación de Cristina Hurtado, quien afirmó: “Estamos buscando un grupo, porque la unión hace la música”. Enseguida, le da la bienvenida al participante, quien interpreta Nos estorbó la ropa. Gian Marco y Pipe Peláez le dieron su voto de confianza oprimiendo la flecha verde.

Actualizaciones clave

