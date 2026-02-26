‘A otro nivel’ en vivo capítulo 6: siga el minuto a minuto del concurso musical de Caracol

Después de una semana al aire, A otro nivel se ha posicionado como el programa más visto por los televidentes. Bajo la conducción de Cristina Hurtado, los concursantes suben al ascensor con el propósito de subir hasta el tercer nivel para continuar en la competencia.

“Es un acto de valentía tocar guitarra y cantar”, le dijo Kike Santander a la participante.

El participante intepreta Niña bonita, pero no logró subir el ascensor.

Gian Marco oprime el botón. Enseguida lo hace Kike Santander. Al subir al escenario, la artista le agradece a Dios y a los jurados por esa oportunidad. “Los admiro demasiado”, dijo.

“Toda mi vida he cantado”, dijo la artista, quien convenció a los tres jurados con su voz y su interpretación de Te quiero, te quiero.

El artista, quien aseguró que ha cantado con varios cantantes de música popular, llega con gran emoción al ascensor, pero solo logró el voto de Gian Marco.

“He tenido la oportunidad de crecer musicalmente y sobre todo recibir ese cariño de los paisas. Quiero dedicarles esto con mucho cariño”, dijo el barranquillero, quien se convierte en el primer líder de la noche. “Qué voz tan espectacular tienes. Permítenos felicitarte”, le dijo Pipe.

Con 20 años, ha hecho gira por Guatemala, Chile, Bolivia, México y creó su propio género musical. “Es una propuesta espectacular”, dijo la artista, quien escogió 200 copas de Karol G para interpretarla a su manera. Sin embargo, no logró pasar la audición.

Dikiu canta Dígale. Gian Marco es el primero en oprimir el botón, seguido de Kike Santander. “Vi que hay cosas a favor, hay suficiente en tu voz. Tienes que controlar el vibrato, está demasiado fuerte, pero tienes suficiente para estar acá”, dijo el compositor.

El programa comienza con la presentación de Cristina Hurtado, quien afirmó: “Estamos buscando un grupo, porque la unión hace la música”. Enseguida, le da la bienvenida al participante, quien interpreta Nos estorbó la ropa. Gian Marco y Pipe Peláez le dieron su voto de confianza oprimiendo la flecha verde.