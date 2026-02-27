‘A otro nivel’ en vivo capítulo 7: siga el minuto a minuto del concurso musical de Caracol

Quedan seis noches para que Kike Santander, Felipe Peláez y Gian Marco terminen de elegir a los participantes que conformarán los cuartetos.

El concursante sorprende con su interpretación de Tu cárcel, de Marco Antonio Solís. Gian Marco oprimió la flecha verde, pero Kike y Pipe no lo hicieron.

Con 11 años de trayectoria musical, la concursante habla de su disciplina en su carrea como artista. Gian Marco le da su voto de confianza. En los últimos segundos, Kike Santander oprime la flecha, dándole la oportunidad de continuar. “Me desconecté un poquito cuando comencé la canción. Sin embargo, siéntete feliz, disfruta, este par de maestros te dieron entrada”, le dijo Pipe Peláez.

Aunque encantó con su voz, no pudo subir de nivel, quedando por fuera de la competencia.

El participante eligió este tema, del jurado del programa, con el propósito de conocerlo en persona y, por supuesto, pasar a la siguiente etapa. Sin embargo, no logró convencer al autor de la canción ni a Kike. Solamente Pipe Peláez oprimió la flecha verde.

Cristina Hurtado le permitió enviarle un mensaje al cantante peruano para que le expresara su admiración.

A ritmo de vallenato, comienza el capítulo 7 de A otro nivel. Pipe, el concursante que convenció a Kike y a Gian Marco, canta en el escenario Matilde Lina.