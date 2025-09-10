El mundo de las estrellas

‘A otro nivel’ en vivo capítulo 8: siga el minuto a minuto del concurso musical de Caracol

Quedan cuatro noches para conocer a todos los participantes que pasan a la siguiente etapa del concurso musical de Caracol Televisión.

28 de febrero de 2026

Actualizaciones clave

Fotografía por: cortesía caracol televisión

En la noche de este viernes 27 de febrero, Caracol Televisión emite el capítulo 8 de A otro nivel, el reality que ha conquistado a los televidentes.

Hace 5 horas

De Guatemala a 'A otro nivel'

El participante guatemalteco expresó su felicidad por haber pasado: “Vengo a buscar oportunidades. Estoy inspirado”.

Actualización claveHace 5 horas

Primera líder de la noche

En los últimos segundos, Gian Marco, quien faltaba por oprimir la flecha, le dio luz verde para que la concursante se convirtiera en la primera líder de la noche. “Me convenciste muchísimo, vas a hacer un gran papel”, le dijo Kike Santander.

Hace 5 horas

Lucas Blu: de productor a cantante

El artista paisa, quien contó que trabajó con Jessi Uribe, interpretó A puro dolor, aunque ese minuto y medio no fue suficiente para convencer a los tres jurados.

Hace 5 horas

Un toque salsero

La artista convenció a Gian Marco y a Kike Santander con Un pasito tun tun.

Hace 5 horas

Adrián se queda por fuera de la competencia

Para no verte más es el tema que eligió el participante para lograr subir el ascensor. “Estoy muy asustado, es una experiencia bastante ‘heavy’”, dijo el artista, luego de ver que no logró pasar.

Hace 5 horas

Moi interpreta 'Busco a alguien que me quiera'

Con gran energía, el participante hizo su interpretación, pero no pasó.

Hace 5 horas

"Una voz con un carácter diferente": Kike Santander

El compositor fue el primero en oprimir la flecha verde al escuchar a la participante que abrió la noche con su interpretación. Pipe Peláez también lo hizo. Gian Marco reveló: “yo fui el malo esta vez”, refiriéndose al por qué no oprimió el botón.

Por Redacción Vea

