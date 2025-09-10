‘A otro nivel’ en vivo capítulo 8: siga el minuto a minuto del concurso musical de Caracol

En la noche de este viernes 27 de febrero, Caracol Televisión emite el capítulo 8 de A otro nivel, el reality que ha conquistado a los televidentes.

El participante guatemalteco expresó su felicidad por haber pasado: “Vengo a buscar oportunidades. Estoy inspirado”.

En los últimos segundos, Gian Marco, quien faltaba por oprimir la flecha, le dio luz verde para que la concursante se convirtiera en la primera líder de la noche. “Me convenciste muchísimo, vas a hacer un gran papel”, le dijo Kike Santander.

El artista paisa, quien contó que trabajó con Jessi Uribe, interpretó A puro dolor, aunque ese minuto y medio no fue suficiente para convencer a los tres jurados.

La artista convenció a Gian Marco y a Kike Santander con Un pasito tun tun.

Para no verte más es el tema que eligió el participante para lograr subir el ascensor. “Estoy muy asustado, es una experiencia bastante ‘heavy’”, dijo el artista, luego de ver que no logró pasar.

Con gran energía, el participante hizo su interpretación, pero no pasó.

El compositor fue el primero en oprimir la flecha verde al escuchar a la participante que abrió la noche con su interpretación. Pipe Peláez también lo hizo. Gian Marco reveló: “yo fui el malo esta vez”, refiriéndose al por qué no oprimió el botón.