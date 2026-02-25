‘A otro nivel’ en VIVO capítulo 9: siga el minuto a minuto del concurso musical de Caracol

Kike Santander, Gian Franco y Pipe Peláez tienen la tarea de seleccionar los mejores talentos dentro de los cientos de aspirantes que se presentan para avanzar en la siguiente fase de la exigente competencia musical. Los televidentes del formato están a pocos episodios de conocer quiénes son los afortunados.

Después de cantar en Emiratos Árabes, Carolina Lara llega al ascensor dorado. La ganadora del premio Cristo Rey canta ‘EL hombre que yo amo’, famosa en la voz de Miryam Hernández. Se despide sin ninguna flecha.

Kike Santander explica que se trata de una buena voz que debe seguir trabajando en la técnica.

JuanCa García un trabajador en la industria mecánica automotriz se presenta con la canción ‘Coqueta’, de Heredero, su paisano santandereano. Pipe Peláez oprime y le sigue Gian Marco. Así queda dentro de la siguiente fase. “Estoy muy emocionado”, dice el cantante al ver a los jurados expresando que estar frente a ellos es un sueño.

La fundadora de Guía Vocal llega al ascensor dorado e interpreta Feeling Good. A pocos segundos de terminar, solo Pipe Peláez oprime. “En otra oportunidad será”, dice Nube al despedirse del ascensor.

Desde Medellín llega la cantautora Daela, quien tiene una canción llamada La pérdida, que llega a millones de reproducciones en digital. En esta ocasión canta ‘Volver volver’. La primera flecha es de Gian Marco, luego Kike y con estas dos está dento del formato. Pipe tiene dudas.

Con 20 años de carrera Jhonny Hoyos se presenta en el formato. Se trata de un músico cordobés que interpreta un vallenato: ‘A chillar a otra parte’, de Marco Antonio Pérez. Pipe Bueno le da su flecha y asciende, pero no suficiente ara entrar en el siguiente nivel. “A pesar de que no pasé, sé que esto va a traer bendiciones a mi proyecto musical”, dijo el aspirante al irse.

Eliana, cantante y bailarina formada en la ópera, es la siguiente en pasar al escenario aspirando a ascender. Canta ‘Cree en mi’, de Natalia Jiménez. Gian Marco oprime, luego lo hace Pipe. Eliana celebra su paso al siguiente nivel. Pipe destaca su interpretación en una exigente canción. “Me hiciste vibrar”, comenta Gian Marco.

El antioqueño Juan Vélez llega al ascensor de ‘A otro nivel’ y canta ‘Como la flor’, sin embargo no logra convencer al jurado. En charla con Cristina, agradece la oportunidad de cantar. Pipe Peláez le dice a la mamá y a la hija de Vélez que va muy bien. En un momento espontáneo Dulce María, la hija de 12 años, del aspirante también canta y conmueve a los asistentes.

Héctor Madrid, cabeza del proyecto Rumba pacífica y quien ha trabajado con Willie García, ex Niche, se presenta con el tema ‘Y entonces’, de William García. El jurado disfruta esta salsa, Cristina baila y los jurados escuchan con atención. No obstante ninguno oprime y Héctor se despide. “Yo vine a traer la rumba pacifica, y eso es lo que hay, vengo de Buenaventura”, dice despidiéndose del escenario.

Desde Maracaibo, Venezuela, llega un intérprete llamado Sergio David, quien ha trabajado con Alex Campos. En el ascensor de ‘A otro nivel’ canta ‘Bésame’ de Ricardo Montaner. Gian Marco es el primero en oprimir el botón. Kike le da su voto y de esta manera queda clasificado. “Mucho corazón en tu interpretación”, le comenta Gian Marco.

Se presenta Isafire, una paisa que ha trabajado con reconocidos artistas. La aspirante interpreta ‘Sabor a mí’, de Álvaro Carrillo y Pipe Peláez no duda en oprimir, luego lo hace Gian Marco. La antioqueña queda clasificada. Kike le recomienda mejorar.

Camilo Vásquez es el segundo en presentarse en la noche. El artista de Medellín canta en el ascensor ‘Según quién’. Los jurados comentan y escuchan con atención. El paisa no logra ascender, ya que el único que oprime es Kike. EL participante se mantiene entusiasta “seguimos, esta es una oportunidad más, me lo disfruté me lo gocé”.

Antes de despedirlo Gian Marco hace una confesión. “La primera vez que me gané un Grammy en el 2005 y a los tres meses me sacaron de la disquera donde estaba”, cuenta la anécdota para que no pierda la esperanza y siga.

Luis Felipe cuenta que es de Nariño y de sus 27 años, lleva 20 cantando. El participante se abraza a sus familiares. Gian Marco recordó que siempr fue fan de José José el intérprete de ‘El triste’, con quien grabó un dueto. El jurado le expresa admiración por la manera en que cantó el exigente tema.

Cristina Hurtado recibe a un nuevo participante Felipe, quien se autodenomina ‘el príncipe del despecho’. El intérprete dedica su canción a su abuela “que está en el cielo” . Felipe canta El triste, una composición de Roberto Cantoral, que popularizó José José. Pipe Peláez comenta que arrancó bien y oprime. El ascensor sube completamente cuando tanto Kike Santander como Gian Marco oprimen.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento

Queremos tener una comunicación más directa con ustedes, por eso pensamos en crear un boletín que puedan recibir en sus correos electrónicos con contenido exclusivo, entrevistas, reseñas y toda la información actualizada sobre cine, farándula, música y más. Pronto estaremos al aire. Si desean inscribirse, pueden registrarse en este enlace.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí