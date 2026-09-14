Abigail: sinopsis, reparto y más del thriller de terror que llegó a Netflix

‘Abigail’ es la nueva película que llega a Netflix para los amantes de las historias de terror y suspenso. En esta oportunidad el relato sigue a ‘Abigail’, una niña de 12 años que es secuestrada por un grupo de delincuentes contratado para retenerla durante una sola noche.

La idea es que le devolverán la libertad a la pequeña cuando su familia pague 50 millones de dólares. Mientras se realiza la llamada y el trámite del rescate, Abigail es trasladada a una enorme mansión alejada de todo y de todos. El plan parece sencillo, pero se verá complicado por dos situaciones.

De un lado está, Joey, quien hace parte de la banda secuestradora, y tiene la tarea de cuidar a la rehén. Sin embargo, esto le resulta demasiado complicado, ya que a diferencia de sus compañeros, empieza a sentir simpatía con la niña.

De otra parte, la pequeña Abigail, parece asustada, algo apenas natural para alguien en su situación, pero pronto los secuestradores se darán cuenta de que en realidad, no es tan inofensiva como se ve y en términos generales, no es una persona normal.

‘Abigail’ resulta ser una vampira

De esta manera, la víctima pasa a ser una victimaria potencial, ya que los delincuentes sienten que ahora sus vidas están en riesgo. En el clímax sale a la luz que Abigail no es del todo humana, sino una vampira, con características sádicas, que desea vengarse de quienes procuraron hacerle daño.

Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett son los encaragdos de la dirección dle thriller y en el reparto están: Melissa Barrera, Dan Stevens, Kathryn Newton, William Catlett, Kevin Durand, Angus Cloud y Giancarlo Esposito.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento