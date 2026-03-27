Actor principal de ‘Harry Potter’, de HBO, revela amenazas de muerte. Esto se sabe

Luego de 8 películas y una obra de teatro, la plataforma de streaming HBO alista la nueva serie, ‘Harry Potter y la Piedra filosofal’ basada en los siete libros de J. K. Rowling sobre el mítico mago. La producción fue anunciada en 2023, será estrenada para Navidad y esta semana lanzó su primer tráiler, que confirmó que abordará la vida del mago en una edad temprana y luego su ingreso a su preparación académica.

El nuevo profesor Snape de Harry Potter

Así como miles se han entusiasmado con el elenco debutante en la serie, también han surgido haters que han ido más allá de expresar su inconformismo. Esta vez al parecer, no les ha gustado, a algunos, la selección del actor británico Paapa Essiedu como el profesor Severus Snape.

Recordemos que anteriormente este rol fue interpretado por el recordado Alan Rickman, quien falleció a causa de un cáncer de páncreas en 2016.

Ahora Essiedu, de 35 años, quien tiene ascendencia ghanesa, reveló al periódico The Times de Londres que su escogencia le ha traído algunos inconvenientes, puntualmente comentarios de corte racista. “Me han dicho renuncia o voy y te mato”, reveló el histrión que admitió que la situación resulta incómoda.

Por su parte, los ejecutivos de HBO decidieron aumentar la seguridad en el set, mientras que Paapa ha comentado que estos comentarios solo lo alientan a seguir adelante, pues cuando era niño alguna vez fantaseó con la idea de cómo sería entrar en el mundo de Harry Potter. “Pienso en cómo me sentía de niño. Me imaginaba en Hogwarts volando en escobas, y la idea de que un niño como yo pueda verse representado en este mundo. Eso me motiva a no dejarme intimidar por alguien que dice que preferiría que muriera antes que hacer un trabajo del que me sentiré realmente orgulloso.”

Sobre la nueva serie de ‘Harry Potter’

De acuerdo con el CEO de HBO, Casey Bloys, esperan que la nueva producción dure un poco más de 10 años. La adaptación recorrería los siete libros, por lo que cada texto podría abarcar una o dos temporadas.

La autoría corre por cuenta de J. K. Rowling junto con David Heyman, ambos participan como productores ejecutivos, por lo que se prevé que será una fiel adaptación a las novelas. A diferencia de las películas, cada libro contará con por lo menos 10 horas para desarrollarse, en cuanto al casting, una vez fue anunciado el proyecto, fueron convocados cerca de 32.000 niños para interpretar el nuevo elenco.

Al final quedaron Dominic McLaughlin, en el rol de Harry; Arabella Stanton, como Hermione y Alastair Stout, encarnando a Ron.

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