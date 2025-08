Actor de ‘Superman’ sufrió acoso sexual en el set de rodaje. “Fue una injusticia”

Dean Cain, que dio vida a Kal-El/Clark Kent en la serie de los 90 Lois y Clark: Las nuevas aventuras de Superman, denunció recientemente haber sufrido acoso sexual durante la producción de la ficción.

“Podría haber presentado la mayor demanda por acoso sexual de la historia de Hollywood“, reveló el actor en una entrevista concedida a Variety, admitiendo que había influido en sus relaciones amorosas de entonces, si bien no quiso ofrecer mayor explicación ni dar ningún nombre.

Cabe remarcar que, tal y como señala el medio estadounidense, ya había habido rumores al respecto en su tiempo, sobre todo teniendo en cuenta el abrupto final de la serie, aunque hasta ahora Cain nunca lo había confirmado de esta manera.

Dean Cai, un ‘sex symbol’ de la época

Por otro lado, abordando la clara cosificación que sufrió, ya que la serie lo convirtió en un ‘sex symbol’ de la época, el intérprete aseguró que aquello no le molestaba. “Cualquier hombre que te diga que se siente mal siendo cosificado, miente“, expresó, señalando que se trata de un ”cumplido maravilloso“.

En otro orden de cosas, Cain también habló sobre su ascendencia japonesa, recordando cómo, cuando su fichaje como Kal-El fue anunciado, sufrió ataques racistas hasta el punto de que un fan dijo que querían a “Superman, no Sushi Man“. El intérprete aseguró no esconder sus raíces y contó cómo su familia “fue enterrada en el campo de internamiento de Minidoka, en Idaho”. “Fue una injusticia horrible, pero no creo que merezca ningún tipo de reparación”, añadió.

Cabe decir que, en los últimos tiempos, Cain ha opinado también alto y claro sobre el Superman de James Gunn, tildándolo de “woke” y explicando por qué, a su parecer, vincular al personaje con la cuestión migratoria y los apuntes políticos “es un error”. “En el caso de Superman, se trataba de verdad y justicia al estilo americano. Han quitado eso, han eliminado ese sello de identidad. Cambiar a personajes queridos no es una gran idea”, dijo Cain en declaraciones a Fox News. “Ese estilo americano es acogedor con los inmigrantes, pero hay reglas”, remarcó.