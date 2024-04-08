Actor Jonathan Majors, exestrella de Marvel, cae accidentalmente al vacío en rodaje. Video

Jonathan Michael Majors fue ‘Aquel que permanece’ en la serie 'Loki’ del Universo cinematográfico de Marvel y luego, hizo parte de ‘Ant-Man y la Avispa: Quantumania’, ahora estaba trabajando en su regreso al cine, tras enfrentar problemas legales, mientras rodaba una nueva cinta que aún no tiene nombre fijo. Sin embargo, la película quedó en pausa debido a un percance que no estaba planeado y quedó registrado en un video, donde se ve que el actor cae por una ventana mientras grababa. Así lo indicó Deadline.

En el material planeado Jonathan Majors hace una escena de acción junto con su compañero JC Kilcoyne; los dos están en disputa cuando Majors recibe un disparo y debe golpear a JC y ambos caerían al piso.

Al realizar la escena, los actores tenían una ventana detrás y cuando entraron en confrontación, al parecer, el vidrio de la ventana no aguantó, se rompió y así los dos actores caen al vacío, algo que definitivamente no estaba planeado.

Jonathan Majors y su compañero cayeron dos metros

The Hollywood Reporter indicó que Majors y Kilcoyne cayeron desde una altura de dos metros. Afortunadamente Jonathan no tuvo lesiones delicadas, mientras que JC sí necesitó puntos en sus manos y también se le vieron cortes algo profundos.

El accidente encendió el debate sobre la seguridad del equipo técnico y artístico cuando se realizan este tipo de escenas. Algunos informantes del crew mencionaron que los productores quisieron silenciar lo acontecido.

Daily Wire y Bonfire Legend, los productores del largometraje, se habrían pronunciado sobre la situación frente a las protestas.

“La caída de los actores fue más corta que las fallidas carreras cinematográficas de los ahora representantes sindicales”, señaló, enojado, uno de los ellos a The Hollywood Reporter. “No negociamos con comunistas”, expresó, por su parte, Legend a Deadline.

La película que ha detenido su rodaje, sería el relanzamiento de la carrera de Majors, quien fue condenado hace casi tres años por acoso y violencia de género contra su expareja. Recordemos que cuando el escándalo de las denuncias del actor estalló, Disney despidió a Majors quien estaba planeado para ser nuevamente Kang el conquistador y el villano de las cintas Avengers en su nueva etapa.

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