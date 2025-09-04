Actriz de ‘Patito Feo’ recibió llamado de ‘La casa de los famosos Colombia’

El nombre de Brenda Asnicar, recordada en toda Latinoamérica por su papel de Antonella en la serie juvenil Patito Feo, comenzó a sonar con fuerza en los últimos días luego de que ella misma contara que fue contactada para participar en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia.

La respuesta de Brenda Asnicar, Antonella en ‘Patito Feo’, a la invitación a ‘La casa de los famosos Colombia 3′

El reality confirmó una nueva edición prevista para 2026 tras el final de su segunda temporada, ganada por el barranquillero Andrés Altafulla. Desde entonces, los seguidores han especulado sobre los nombres que podrían integrar el próximo elenco, entre ellos algunos influenciadores y figuras del espectáculo internacional.

En medio de ese panorama, la actriz y cantante argentina reveló que recibió el llamado de la producción, pero que decidió rechazar la invitación. En una entrevista en TikTok con el creador de contenido José Mora, Asnicar fue clara sobre los motivos: “Prefiero enfocarme en la actuación. No quiero exponer mi vida privada en un reality”.

Con esta respuesta, la artista dejó en evidencia que, a pesar del atractivo mediático del formato y de la curiosidad que despierta entre los televidentes, su prioridad está en proyectos ligados al arte, en los que pueda expresarse desde la música, la actuación y el diseño.

Brenda Asnicar, quien vivió una temporada en Colombia cuando trabajó en la serie Cumbia Ninja y sostuvo una relación sentimental con el empresario Alejandro De Angulo, ha logrado una carrera diversa en la que combina la televisión, el teatro y la música. Además de Patito Feo, participó en producciones como Por amarte así y ha desarrollado proyectos como cantante solista, consolidando un perfil versátil en la industria.

La negativa de Brenda Asnicar a ‘Patito Feo’

El llamado de La casa de los famosos no fue la única propuesta que la actriz rechazó recientemente. También le ofrecieron ser parte del regreso teatral de Patito Feo, propuesta que generó expectativas entre los seguidores de la ficción infantil que marcó a toda una generación.

Sin embargo, Asnicar dejó claro que no quiere retomar ese capítulo de su carrera. Durante una entrevista en el programa Almorzando con Juana (Eltrece), explicó que su presente artístico está enfocado en la música y que siente que la historia de la serie ya tuvo un cierre. “Tanto Lauri Esquivel como yo ya lo dimos todo. Hemos trabajado en muchos países. De hecho, yo sigo a veces cantando la canción de Las Divinas, pero le cambio la letra. Como que también ha ido cambiando todo el panorama social y lo que yo como artista quiero es conducir hacia otro lado”, afirmó.

La actriz recordó, además, que no siempre fue parte de todos los proyectos relacionados con la ficción y que incluso hubo giras internacionales en las que no estuvo convocada. “El personaje siempre va a existir. De hecho, no es la primera obra de teatro de Patito Feo que no hago. Cuando Patito terminó, se fueron de gira a todos lados sin mí. Fue Laurita y yo no estuve. A mí no me llamaron”, contó.