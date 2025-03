Adolescencia: el papel de Brad Pitt y otros datos inéditos de la serie de Netflix

‘Adolescencia’, la serie británica de cuatro episodios, que sigue la captura e investigación del asesinato de una niña adolescente a manos de su compañero de escuela, de solo 13 años, y posteriormente, muestra el impacto de esta tragedia en la familia del joven criminal y la reacción de él mismo, se ha convertido en el indiscutible éxito de la temporada y en lo más visto y mejor criticado de la plataforma Netflix.

Más allá de mostrar un drama policíaco actual, el relato ha generado conversación y dejado preguntas de difícil resolución, acerca de la manera en que los niños y jóvenes están consumiendo indiscriminadamente las redes sociales, quiénes son los emisores de contenidos que esa población recibe y los mensajes misóginos y de odio, que desencadenan en absurdos episodios de violencia, entre otros aspectos.

Los mismos creadores de Adolescencia, han revelado que nunca quisieron que su audiencia se preguntara quién mató a la joven, sino por qué. Algo que no termina por resolverse del todo.

¿De dónde salió la historia?, ¿quiénes son los actores?, ¿es cierto que el niño que personifica al asesino nunca había actuado? y ¿cuál fue el papel tan importante que tuvo Brad Pitt, que solo algunos vieron? son algunos de los aspectos que despejamos a continuación.

Brad Pitt hace parte de la serie ‘Adolescencia’ de Netflix

El rol de Brad Pitt en esta ocasión no está ligado a la actuación. En los créditos aparece como Productor ejecutivo. Se sabe que en esta apuesta como en una decena de películas, él interviene ya que es propietario de la compañía Plan B Entertainment, la misma que fundó en el 2002 cuando aún estaba casado con Jennifer Aniston.

Brad también ha estado en ste rol en otras producciones como Bitelchús Bitelchús, Los chicos de la Nickel o Mickey 17, Infiltrados, 12 años de esclavitud y Monnlight y El problema de los 3 cuerpos.

En entrevista que Jack Thorne, uno de los escritores, concedió a Deadline, este reveló que Pitt estuvo atento al desarrollo de la serie y revisó el guion con anticipación, también se conectó por videollamada.

El protagonista de ‘Adolescencia’ escribió el guion

Sobre el otro escritor que concibió la producción, es el también actor Stephen Graham, quien además da vida a Eddie Miller, el padre del asesino, agobiado por la tragedia y quien se ha llevado los elogios por su impecable actuación.

El rostro de Graham es muy conocido, pues lo hemos visto en producciones como Boardwalk Empire y Peaky Blinders.

Otro rostro que resulta muy conocido es el de la psicóloga Briony Ariston, La actriz es Erin Doherty, que estuvo en The Crown donde personificó a la Princesa Ana.

El niño de ‘Adolescencia’ nunca había actuado en serie o película

La figura de Owen Cooper, el actor de tan solo 15 años, tenía 14 cuando grabó la serie, que personifica a Jamie Miller, el asesino de su compañera que en ningún momento parece mostrar arrepentimiento por sus actos, es sin duda la que más ha llamado la atención.

El joven histrión nunca antes había trabajado en alguna serie o película. Ha trascendido que fue escogido ya que recibía clases de actuación de manera libre. El capítulo que primero se rodó fue el número 3 donde tiene el encuentro con la psicóloga, esto quiere decir que las escenas que se ven al aire, son en realidad las primeras que hizo en su vida profesional este pequeño talento, que ya fue fichado para seguir su ascendente carrera. Hará parte del montaje ‘Cumbres borrascosas’ en el 2026.

De otro lado, el policía Luke Bascombe, encargado del caso, es además de actor un famoso rapero británico llamado Asheley Walters

La detective del caso es la Misha Frank, personificada por a actriz. Faye Marsay, quien tiene una amplia trayectoria en televisión y cine. Fue Anne Neville en The White Queen (2013) y luego The Waif en Game of Thrones. También estuvo en Black Mirror y Andor.

‘Adolescencia’ dirigido por Philip Baranti, que logra contar cada episodio en una única toma, es decir sin cortes, se logró en 12 semanas. Cada episodio requirió tres semanas. “La primera semana analizábamos el guion, la segunda ensayábamos con la cámara y coreografiábamos todo, y la tercera filmábamos dos escenas por día”, mencionó en entrevista Graham el escritor y actor, quien también ha dejado claro que la ficción no corresponde a ningún caso en particular, pero si pretendía reflejar una realidad. nació luego de ver los episodios de violencia en menores que cada día son más frecuentes en Reino Unido.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento