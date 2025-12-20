Alejandro Estrada, ex de Nataly Umaña, participará en ‘La casa de los famosos Colombia 3′

Alejandro Estrada fue confirmado como participante de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, un anuncio que de inmediato reactivó el recuerdo de su paso por el programa en 2024, cuando protagonizó uno de los episodios más comentados de la primera edición.

En ese momento el actor no hacía parte del elenco, pero su presencia en el formato quedó marcada por la ruptura con su entonces esposa, la actriz Nataly Umaña.

Alejandro Estrada y su historial con ‘La casa de los famosos Colombia′

Durante la primera temporada, a la que llegó casada con Estrada, Nataly Umaña inició una cercanía con el panameño Miguel Melfi mientras permanecía en el encierro. Ese comportamiento generó polémica en redes y en medios, y la producción abrió un espacio para que el actor ingresara temporalmente a la casa. Su breve aparición terminó siendo determinante: allí comunicó que daba por terminada la relación, un momento que se convirtió en uno de los más vistos y comentados del reality.

Esta intervención lo dejó vinculado al programa, pese a que no era concursante. Desde entonces, la escena ha sido recordada como uno de los puntos de mayor tensión en la televisión nacional y definió la conversación alrededor de la vida personal de ambos actores durante los próximos años.

Ahora, Alejandro Estrada llegará al formato en una condición completamente distinta: será habitante oficial y compartirá con el resto de los participantes las dinámicas de convivencia y exposición. Su ingreso fue anunciado por el canal en medio de la presentación del elenco inicial de la tercera temporada.

“Me puedo llegar a irritar con facilidad con tantas personalidades, esto es un laboratorio actoral increíble. (…) Está claro que van a conocer al verdadero Alejo como al verdadero nombre de cada uno de los compañeros con los que vamos a estar ahí, porque es muy difícil sostener un personaje por determinado tiempo. Haré lo posible para que se diviertan bastante y me acompañen hasta el final”, comentó el cucuteño, recordado también por producciones como Tu voz estéreo y Las muñecas de la mafia.

