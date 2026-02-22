Alejandro Estrada y Yuli Ruiz se dieron su primer beso en ‘La casa de los famosos’

Tras varias semanas en La casa de los famosos, el actor Alejandro Estrada, exesposo de Nataly Umaña, quien también hizo parte de la primera temporada, se ha mostrado muy cercano a su compañera Yuli Ruiz. Aunque no sostienen una relación sentimental, algunas de sus actitudes han alimentado la esperanza de sus fanáticos de verlos juntos como pareja.

¿Qué pasó entre Alejandro Estrada y Yuli Ruiz?

El actor colombiano Alejandro Estrada y la influenciadora Yuli Ruiz sorprendieron a los seguidores de La casa de los famosos tras compartir su primer beso en el reality. Este momento, que tuvo lugar en la noche mientras ambos se relajaban en la misma habitación, no pasó desapercibido para las cámaras del programa ni para los fanáticos que están al tanto de cada detalle las 24 horas.

La escena se dio de forma natural. Según se pudo observar en la transmisión, Alejandro y Yuli estaban disfrutando de una conversación tranquila antes de quedarse dormidos. Entre risas, miradas cómplices y gestos tiernos, la tensión romántica que habían estado mostrando en días anteriores finalmente se materializó con un beso que selló su conexión. La química entre el actor y la creadora de contenido había sido clara desde hace varias semanas. Ambos habían fortalecido su relación en medio de las dinámicas del programa, apoyándose mutuamente en momentos de nominación y compartiendo largas charlas que despertaron rumores entre sus compañeros y el público.

“Dios mío, me siento tan...”, dijo Yuli, mientras el exesposo de Nataly Umaña, exparticipante del reality, agregó: “Tengo un Shippeo con Yuli Ruiz”. Luego, en otra conversación le dijo: “Usted está mamacita”, mientras ella le contestó: “No te quiero ver triste, te necesito fuerte. Sí, te necesito fuerte, bebé”.

Uno de los momentos más curiosos que protagonizaron fue cuando, mientras se daban diferentes muestras de cariño en la cama, Juancho Arango, quien estaba al lado, se levantó y les dijo: “Muchachos, ¡Vamos a dormir!”

Después del beso, las redes sociales estallaron con múltiples reacciones de los seguidores del reality. Muchos celebraron el inicio de un posible romance dentro de la casa, mientras que otros se mostraron sorprendidos por la rapidez con la que la relación ha evolucionado.

“Me reí tanto viendo a Juancho desvelado”, “la cara de Juancho escuchando los besos y el secreteo era un poema, hasta les tocó regañarlos ya que no podía acompañarlos”, “el amor es hermoso los amo”, “2 meses y por fin alguien se dio un beso”, “que viva el amor, hacen muy bonita pareja”, “se ven hermosos juntos, pase lo que pase estoy con los dos”, “bonita pareja. Alejandro es un caballero”, “disque amor y se ve que es más conveniencia para que los dejen en la casa”.