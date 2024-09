Alejo le refutó a Andrea Serna por comentario sobre Kevyn en el ‘Desafío XX’

Luego de la salida de Olímpico y Karen del Desafío XX, los participantes que quedaron iniciaron un nuevo ciclo. Aunque el equipo Tino tenía la esperanza de ganar la primera prueba, una vez más los “pupilos” del Pibe Valderrama se volvieron a lucir y ganaron en el box azul. Luego de una exigente prueba de agua, Kevyn, Guajira, Jerry y Karoline ganaron el ‘Desafío de sentencia y hambre’, pese al vacío que dejaron sus compañeros, los recientes eliminados.

Te puede interesar: Olímpico pide disculpas por su eliminación con Karen del Desafío: “es lamentable”

El equipo azul lleva casi dos ciclos sin ganar ninguna prueba. En redes sociales los comentarios al respecto no se han hecho esperar: “Kevyn demostrando lo que es, así a Alejandro le de rabia”, “Be hablando que el equipo del Pibe ganó de chiripa y el es el más lento en todas las pistas”, “Alejo ya se sentía ganador de esta prueba y según él por Olímpico era que el equipo Pibe ganaba y qué pasó”.

¿Qué dijo Andrea Serna sobre Kevyn?

Antes de la prueba, la presentadora Andrea Serna les habló a los concursantes por medio de la tradicional pantalla. Allí les hizo algunas preguntas a algunos de los deportistas que, para algunos, resultaron un poco incómodas.

Serna les contó que, antes de irse, Olímpico elogió el desempeño de Kevyn y lo catalogó como un posible ganador. “Alejo, me encantaría saber qué opinas de lo que aseguraba Olímpico, que Kevyn no tenía rival”, le dijo Andrea al integrante de la casa azul.

Enseguida, Alejo le contestó: “No sé, si no tiene rival es porque está compitiendo solo o qué. ¡No, aquí hay mucha gente! Todavía hay muchos vivos, Kevyn es muy bueno, pero aquí hay muchos vivos. Estamos vivos, no está compitiendo contra muertos, aquí sufridos no hay”, respondió con una evidente molestia.

Andrea quiso ahondar más en la opinión de Alejo, por lo que insistió: “Si la afirmación de Olímpico fuera así ¿cuál sería el fuerte rival entonces?”.

El deportista se mostró incómodo con la pregunta, pues, según él, los hombres que quedan en la competencia son los suficientemente buenos como para ganar el Desafío XX. “Todos, Andrea. Si no tiene rival entonces que le den el premio de una vez ¿por qué no se lo han dado entonces? ¡Aquí todo hay que ganárselo!”.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

El tema no concluyó ahí. Andrea aprovechó para preguntarle a Natalia, quien sostuvo un romance con Kevyn, sobre las declaraciones de Olímpico. “Natalia, tú tuviste una evidente cercanía con Kevyn ¿lo compartes? Es decir, el comentario”.

La concursante no dudó en reírse y responder: “en este momento todos los competidores son demasiado buenos, entonces, claro él es muy bueno, por algo también está en este punto de la competencia, pero también todos los hombres que están en este momento en la competencia son muy buenos, entonces no se podría decir que no tiene rival, porque si los tiene”.

A Karoline, compañera de equipo de Kevyn, también le preguntó. La deportista contestó: “Andrea, para mí Kevyn es el mejor competidor que tiene el Desafío 20 años, este hombre no ha tenido pista mala, pista que toca, pista en la que destacada. Este hombre puede ser el ganador de este Desafío, yo estaría muy feliz si así fuera”.

Kevyn le responde a Alejo

Finalmente, Andrea le preguntó la opinión a Kevyn, quien no dudó en responder las palabras de su compañero Alejo. “No me pongo por encima de los demás, pero sé que soy muy bueno, he crecido como competidor y como persona. El premio no me lo han dado porque el juego no ha acabado, pero me la estoy luchando como todos acá”.