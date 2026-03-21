Amor y muerte: la historia real y más de la serie de Netflix ¿está libre Candy Montgomery?

‘Amor y muerte’, es una serie de siete episodios que narra cómo Candy Montgomery, una mujer casada con dos hijos y miembro activo de una Iglesia, pone sus ojos en un hombre casado, también de su congregación, llamado Allan y planea tener una aventura con él, con la seguridad y el pacto mutuo de que se tratará de algo sexual que la llene y en ningún momento, dejarán que su relación extramarital afecte o lastime a sus respectivas familias. Todo termina en un atroz crimen.

Allan, padre de una niña, que es la mejor amiga de la hija de Candy, en principio duda, pero termina convenciéndose de que es buena idea.

Candy Montgomery termina siendo la mejor amiga de su ex amante

La pareja de amantes se ve en moteles por casi un año, pero termina la relación de común acuerdo y siguen como amigos, al tiempo que las dos familias estrechan el vínculo. Betty, la esposa de Allan, y Candy, su ex amante, terminan siendo muy amigas.

Casi un año después de separarse, Candy termina matando a hachazos a Betty. En principio trata de ocultarlo, pero pronto las pruebas son abrumadoras.

‘Amor y muerte’, muestra a esa ama de casa de Texas que asesina a Betty y posteriormente, se salva de ir a la cárcel por un largo tiempo, ya que el jurado la declara no culpable, pese a haber confesado que ella si mató a su amiga.

Argumentos relacionados con defensa personal y la salud mental de la asesina, así como un trauma que habría sufrido en el pasado conectado con su madre lograron que saliera libre.

¿Qué pasó con Candy Montgomery, la mujer que inspiró ‘Amor y muerte’?

En la vida real las dos familias eran parte activa de la Iglesia Metodista Unida de San Lucas.

La tragedia que ocurrió, como indica la serie, el 13 de junio de 1980 partió en dos la historia del vecindario de Wylie, donde vivía Betty Al Gore, ya que no se tenía noticia de un crimen tan atroz.

El 29 de octubre de 1980, Candy salió absuelta de sus actos y posteriormente ella, sus hijos y su marido se fueron a vivir a Georgia, conscientes de que tras el juicio nadie podría verla igual.

La serie protagonizada por Elizabeth Olsen y Jesse Plemons es una producción de HBO, del 2023, sin embargo hace unos días llegó a la plataforma Netflix donde ha contado con el favor del público.

Hay que mencionar que esta historia que mantuvo en vilo a los norteamericanos cuando salió a la luz, así como su juicio, también fue llevada a la pantalla anteriormente en la serie ‘Candy’, donde la homicida es personificada por Jessica Biel.

‘Amor y muerte’ está basada en el libro Evidence of Love: A True Story of Passion and Death in the Suburbs , escrito en 1984 por John Bloom y Jim Atkinson.

La serie estuvo nominada al Critics Choice Awards y al BAFTA. Plemons y Olsen recibieron nominaciones al Emmy y al Globo de Oro respectivamente

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