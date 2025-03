Amparo Grisales reaccionó a indirecta que invitado de ‘Yo me llamo’ envió a Marbelle

El capítulo 48 de la temporada 10 de Yo me llamo inició con bastante tensión. Todo por cuenta de la reacción de Amparo Grisales al inesperado comentario que uno de los invitados al programa hizo sobre Marbelle, mentora de La Descarga, otro de los programas del Canal Caracol.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí

La indirecta a Marbelle que causó la reacción de Amparo Grisales en ‘Yo me llamo’

Resulta que el imitador de Gilberto Santa Rosa, quien fue el participante más destacado de la noche, llegó al escenario en compañía de Ranfi Rivas, exconcursante de La Descarga. Juntos interpretaron Lo grande que es perdonar, éxito que ‘El caballero de la salsa’ tiene en colaboración con Vico C.

La presentación desató los aplausos del público y llevó al máximo el ‘erizómetro’ de Amparo Grisales, cuya respuesta contagió a César Escola y Rey Ruiz, sus compañeros del jurado. Sin embargo, el ambiente en Yo me llamo se tornó un poco tenso debido al inesperado comentario que Ranfi Rivas hizo al saludar a ‘La Diva de Divas’.

“Yo quería venir acá a darles las gracias. Amparo, ¿alguna vez en la vida te ha pasado que alguien no te cae bien y no sabes por qué? Bueno, pues no me pasa contigo. Además, yo también soy Grisales. Te admiro”, dijo el exparticipante de La Descarga, lo que generó bastante confusión entre los presentes, como Rey Ruiz, quien se manifestó de inmediato: “Eso fue un doble sentido, ¿o me lo imagino?”.

Ante las dudas, César Escola aclaró la situación y explicó que las palabras de Ranfi Rivas fueron dedicadas a Marbelle. Además, mencionó que el joven artista comparó su admiración por Amparo Grisales con la poca simpatía que siente por ‘La reina de la tecnocarrilera’.

“Ranfi hizo parte de ‘La Descarga’ en el grupo de Marbelle, pero no quería estar en ese equipo porque Marbelle no le caía bien. Por eso hoy trajo esa frase que lo hizo famoso en ‘La Descarga’, pero con la diferencia de que Amparo te cae muy bien”, comentó el músico argentino, a lo que Melina Ramírez y Laura Acuña se mostraron aliviadas, pensando en que se trataba de un detractor de la estrella de Yo me llamo.

Amparo Grisales también reaccionó a la explicación con una contundente frase: “No, a mí no me compares que yo soy única”.