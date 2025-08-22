Andrea Guzmán habló sobre su escena más recordada en ‘La gloria de Lucho’. “Me conmovió”

La telenovela La gloria de Lucho, inspirada en la vida de Luis Eduardo Díaz, un lustrabotas bogotano que llegó a ocupar una curul en el Concejo de la ciudad, dejó momentos memorables que todavía son recordados por los televidentes. Uno de ellos fue protagonizado por la actriz Andrea Guzmán, quien dio vida a Gloria, la esposa del protagonista.

En una reciente conversación, Guzmán recordó la escena que, según ella, marcó un antes y un después en la historia y en la reacción de la audiencia: aquella en la que Gloria le pide a Lucho que le haga el amor.

La actriz confesó que ese momento tuvo un gran impacto porque mostró a su personaje desde una faceta íntima y vulnerable, lejos de la lucha constante contra las infidelidades y los problemas derivados de la política. “Fue una escena que generó mucha conversación porque pocas veces en la televisión se ve a una mujer de barrio, sencilla y fuerte como Gloria, expresando con tanta naturalidad su deseo y sus necesidades. Eso la humanizó aún más”, explicó Guzmán.

Para ella, la carga emocional y simbólica de esa secuencia fue lo que la convirtió en una de las más recordadas: “En esa petición había ternura, había amor, pero también había un grito de reconocimiento. Gloria no solo quería sentirse amada, también quería sentirse mujer”.

Los televidentes reaccionaron con sorpresa y empatía a la escena, que rápidamente se convirtió en uno de los momentos más comentados de la novela en redes sociales. Muchos destacaron la autenticidad con la que Guzmán interpretó a Gloria y la química que logró transmitir con Enrique Carriazo, quien dio vida a Lucho.

Con esta anécdota, Andrea Guzmán confirma que La gloria de Lucho no solo fue una historia de superación y política, sino también un retrato cercano de las emociones y deseos que atraviesan la vida de cualquier pareja.