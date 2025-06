Andrea Valdiri pone en duda las votaciones de ‘La casa de los famosos’: “Qué triste”

La salida de La Jesuu de La casa de los famosos Colombia no solo sorprendió a sus seguidores, sino que encendió las alarmas de Andrea Valdiri, una de sus más fieles aliadas fuera del reality. La influenciadora barranquillera, quien hizo campaña activa para apoyarla en la competencia, no tardó en expresar su inconformidad en redes sociales.

¿Por qué Andrea Valdiri no está de acuerdo con las votaciones de ‘La casa de los famosos’?

A través de historias y publicaciones, ‘La Valdiri’ compartió capturas de pantalla que, según ella, evidencian irregularidades en las votaciones. Entre ellas destaca la imagen de un chat en el que, antes de la gala de eliminación del pasado 5 de junio, un contacto suyo le habría anticipado que La Jesuu sería la eliminada de la noche, sugiriendo que el resultado ya estaba definido.

“¡Qué triste! Esto me ha llegado mucho a los mensajes privados. Si llega a ser cierto, solo queda agradecerle a Dios y a todos ustedes por el apoyo que le brindaron a ‘La Negri’”, escribió como descripción a la imagen del chat en cuestión.

Andrea Valdiri en 'La casa de los famosos Colombia 2' (2025), durante su visita a la influenciadora y participante 'La Jesuu'.

Posteriormente, al oficializarse la salida de La Jesuu de La casa de los famosos Colombia, Andrea Valdiri sugirió que hubo algún tipo de manipulación en los resultados, teniendo en cuenta que, según sus registros, más de 80.000 personas accedieron al enlace que compartió para apoyar a su amiga. Sin embargo, esta cifra no se reflejó en los resultados oficiales.

“Yo la verdad quedé loca con ese puntaje, pero me quedaron muchas preguntas y dudas. Me van a tener que enseñar a multiplicar otra vez, yo no entendí esa joda, ya que fueron más de 80.000 personas las que ingresaron al enlace”, expresó la creadora de contenido y también empresaria.

Las reacciones a las palabras de Andrea Valdiri no se hicieron esperar y fueron miles de usuarios los que, de igual manera, manifestaron sus dudas y molestia con las votaciones de La casa de los famosos Colombia. Además, advirtieron que deberían brindarse garantías de transparencia, sobre todo ahora que se aproxima el final de la segunda temporada.

