Andrés Cepeda se inspira en los páramos y Mateo Hernández lo acompaña en estreno de Caracol

Andrés Cepeda le ha cantado al amor, al desamor y a la vida cotidiana en general, pero antes de hacer parte de ‘Antes de la nieve’, el documental de Caracol Televisión con el apoyo de Bavaria, no había compuesto pensando en los páramos colombianos, que no son pocos.

Ahora su recorrido por estos majestuosos paisajes nacionales y cómo han impactado su vida se verán en el documental, dirigido por Alessandro Angulo, producido por Laberinto, y que también cuenta con la participación del naturalista Mateo Hernández.

El resultado de la travesía podrá verse este lunes festivo 23 de marzo, después de Noticias Caracol de las 7:00 p. m. El contenido del especial promete revelar los secretos de estos lugares únicos, en donde los televidentes conocerán a sus verdaderos cuidadores y vivirán la magia de escuchar estos paisajes transformados en una canción, pues al final, los páramos son un intento del trópico por alcanzar la nieve.

Así será ‘Antes de la nieve’ de Caracol Televisión

“Mientras que Mateo narra las historias de su vida y cómo fue crecer en los paramos colombianos, Andrés, se inspira con los sonidos y la magia de la naturaleza y escribe una canción resaltando los páramos. Caracol Televisión y su estrategia de contenidos con propósito… En Caracol Televisión los documentales son un eje de contenidos con alcance internacional y propósito que dejan huella cultural positiva. A través de este género, se promueven historias que profundizan en los temas con sensibilidad estética y perspectiva crítica, fortaleciendo la memoria colectiva”, menciona el comunicado oficial sobre el estreno que sin duda se convierte en una alternativa distinta para los televidentes que gustan de historias distintas, paisajes majetuosos y narraciones inspiradas en la naturaleza.

Además es una manera de entender la diversidad y fortalecer la narrativa del país que soñamos.

El proyecto está vinculado con la iniciativa que Bavaria comenzó en el 2017 cuando lanzó el programa MiParamo, encaminado a la protección de los ecosistemas de páramo a través de la preservación de bosque del alto andino, una zona de amortiguación del páramo con proyectos de reforestación y conservación con las comunidades que habitan la zona, que provee cerca del 70% del agua que consumen los colombianos y es refugio de vida y biodiversidad.

El programa ha protegido más de 16.000 hectáreas de páramo y bosque altoandino beneficiando a 2.200 familias. De esta forma y buscando conectar este ecosistema con los colombianos, nace la alianza con Caracol Televisión para la producción de Antes de la Nieve.

“Después de haber hecho El sendero de la anaconda estuvimos pensando, durante la pandemia, cómo contar lo desconocido de Colombia, los lugares que la hacen tan particular, tan buscada por los exploradores y al mismo tiempo tan poco recorrida. Hablar de los páramos era un camino que queríamos recorrer, finalmente Colombia tiene la gran mayoría de los que existen en el mundo y no es solo ese curioso hecho lo que nos interesaba, sentíamos que contando los páramos podíamos hablar de un país donde constantemente nace la vida, el agua y la gigante diversidad que nos rodea, pero que no podemos ver la verdadera riqueza de la que no somos conscientes. Ahora faltaba encontrar unas voces que pudieran contar esa historia, y ahí aparecen Andrés Cepeda y Mateo Hernández, dos habitantes del páramo, hijos del frío y buscadores de aventuras.

Con Andrés descubrimos otro gran frente de inspiración: su música. Finalmente, sus canciones hacen parte de esa riqueza enorme que tiene Colombia, que va más allá de lo geográfico y acapara la cultura en su totalidad, acompañado de Mateo quien creció y aprendió de manera autodidacta de su cercanía con el páramo. Así nace Antes de la Nieve, una historia que nos lleva caminando por las montañas más bellas, con la luz más bella y el frío más acogedor, ahí, en esas montañas, rodeados de animales y plantas, estos dos personajes terminan descubriendo parte de sus vidas”, explicó sobre el proyecto, su director Alessandro Angulo.

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