Andrey fue eliminado del Desafío Siglo XXI: “La unión hace la fuerza”

El capítulo de este lunes marcó la salida de uno de los competidores más destacados de la presente temporada: Andrey, integrante del equipo Omega. La tensión se apoderó del Box Negro cuando, tras una serie de resultados adversos, tres miembros del mismo equipo tuvieron que enfrentarse en la temida prueba de sentencia, más conocida como la “Muerte en el Box Negro”.

La dinámica de este reto final es conocida por ser una de las más exigentes del reality. Los participantes deben superar una serie de obstáculos físicos de alta intensidad, cargados de pruebas de fuerza, velocidad y resistencia, en un espacio cerrado que exige también control mental y manejo de la presión. Esta vez, Andrey se midió frente a Camilo y Potro, sabiendo que solo uno de ellos saldría victorioso.

A lo largo de la competencia, Andrey mostró determinación y coraje, pero no fue suficiente para igualar el ritmo de sus rivales. Su eliminación dejó un vacío en Omega, equipo que ya venía de semanas difíciles, con pérdidas clave y ajustes estratégicos que han afectado su rendimiento frente a Alpha y Beta. La salida de Andrey supone un nuevo reto para la escuadra, que deberá reorganizarse para mantener su presencia en la recta final.

“Quiero agradecerles a todos y decirle a cada una de las personas que están acá que tengan presente siempre a la persona por la que vinieron, sus sueños y que en las pruebas siempre la jueguen como si fuera la última y también quiero aprovechar para repetir las palabras de Magic: siempre afrontar todo con una sonrisa”, dijo Andrey.

En redes sociales, los seguidores del programa no tardaron en reaccionar. Mensajes como “Gracias por tu entrega, Andrey”, “Omega pierde un guerrero” y “No siempre gana el más fuerte, sino el que tiene el día” se multiplicaron en plataformas como X, Instagram y Facebook, demostrando el cariño y el respeto que el participante se ganó durante su paso por el reality.

Desde su llegada al Desafío Siglo XXI, Andrey destacó por su espíritu competitivo, su capacidad para adaptarse a diferentes tipos de pruebas y su compromiso con el equipo. Aunque no alcanzó la final, su desempeño será recordado como uno de los más constantes y aguerridos de la temporada.