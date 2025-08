¿Andrey y Gio abandonarán el Desafío? las tensiones crecen en la competencia

El capítulo emitido este martes del Desafío Siglo XXI dejó a la audiencia en vilo tras una jornada marcada por las lesiones y decisiones estratégicas que podrían definir el rumbo de la competencia. Los protagonistas del episodio fueron Gio, del equipo Gamma, y Andrey, del equipo Omega, quienes enfrentan momentos críticos en la recta intermedia del reality.

Todo ocurrió durante las pruebas del Box Amarillo y del Box Rojo, escenarios de competencia física extrema que volvieron a mostrar el alto costo que tiene mantenerse en pie en este exigente formato.

¿Qué pasó con Gio y Andrey?

En el Box Amarillo, Gio sufrió una dolorosa lesión en el pie mientras participaba en una de las dinámicas. Aunque el golpe no le impidió continuar la prueba, las cámaras captaron su molestia evidente y la preocupación entre sus compañeros no se hizo esperar. Si bien aún no hay un parte médico oficial sobre su estado, su desempeño ha encendido las alarmas dentro del equipo Gamma, donde temen que su rendimiento se vea comprometido en los próximos desafíos.

Más grave fue la situación vivida por Andrey, de Omega, durante la prueba de Sentencia y Hambre en el Box Rojo. En medio de la competencia, recibió un fuerte impacto en el rostro tras un choque con Gero, lo que obligó a la producción a intervenir con el equipo médico. Aunque logró reincorporarse tras la atención inicial, su compañera Katiuska tomó una decisión inesperada: sentenciarlo. En palabras de algunos seguidores, lo hizo posiblemente para proteger al equipo, ante la posibilidad de que Andrey no esté en condiciones de continuar.

La escena generó una ola de comentarios en redes sociales, donde muchos cuestionaron la estrategia de Katiuska, mientras otros aplaudieron su frialdad para pensar en el rendimiento grupal. No obstante, la salud de Andrey ha pasado a ser el tema principal, especialmente porque en capítulos anteriores ya había mostrado señales de desgaste físico.

Resuena el nombre de Abrahan

Ante estas dos situaciones, el nombre de un excapitán volvió a sonar con fuerza: Abrahan. El participante, que salió recientemente del equipo Beta, se encuentra actualmente en el Cubo de los Eliminados, y muchos televidentes han pedido su regreso en caso de que alguno de los lesionados no pueda continuar. En redes sociales, frases como “que vuelva Abrahan” y “es hora del regreso del líder” se volvieron tendencia.

En cuanto a la producción del programa, aún no se ha emitido un comunicado sobre el estado médico de Gio ni de Andrey, pero se espera que en el próximo episodio se tomen decisiones claves que podrían reconfigurar los equipos.

El Desafío Siglo XXI sigue consolidándose como uno de los programas más vistos de la televisión colombiana, no solo por sus exigentes pruebas físicas, sino también por las dinámicas estratégicas y humanas que exigen a sus participantes tomar decisiones límite en cuestión de segundos. Este capítulo, marcado por la tensión y la incertidumbre, es prueba de ello.