‘Animales’, de Netflix, ‘Carrie’, de Prime Video y más series y películas para el puente

Ben Affleck, Gillian Anderson, Souheila Yacoub, Summer H. Howell, Ji Changwook y John Cena hacen parte de los elencos de estos recomendados.

‘Animals’- Netflix

La vida de Mark Kimball sufre un duro revés. Puede perder más que su carrera política. Foto: Netflix

Mark Kimball (Ben Affleck) es candidato a la alcaldía de Los Ángeles y conforma un vínculo estable con su esposa Abigail (Kerry Washigton) y su hijo Denny (Christopher Woodley). Todo cambia cuando secuestran al hijo del político. En el desarrollo de conseguir dinero para el rescate empiezan a salir a la luz muchos secretos que amenazan su matrimonio y su carrera política. Con Gillian Anderson en el rol de Dayle Burton, Adriana Paz como Cecilia Trujillo y Luis Gerardo Méndez en el papel de Ramón.

‘Evil Deas Burn’- HBO Max

Sean Walker quiere volver a su origen, pero el pasado lo persigue. Foto: HBO Max - Courtesy of Warner Bros. Pictures

Cuando Alice Price (Souheila Yacoub) se reúne con Joseph (Hunter Doohan), el hermano de su esposo, su novia Thya (Luciane Buchanan) y sus suegros Susan (Tandi Wright) y Edgar (Erroll Shand) y la abuela Polly (Maude Davey) sabe que se expone a reproches, sobre todo de los padres de Will (George Pullar), quienes la culpan del accidente en el que perdió la vida. La viuda no sabe que se expone a los secretos que encontró Joseph sobre el libro de los muertos y la daga Kandariana que puede acabar con los poseídos. Toda su familia política, que por diferentes circunstancias pierde la batalla contra los Deadite, quiere literalmente acabar con ella.

´’Carrie’- Prime Video

Cuando Carrie puede salir de su casa se enfrenta al acoso escolar. Foto: Prime Video - Robert Falconer

Cuando Ralph White (Tahmoh Penikett) fallece en un accidente se descubre que tiene una esposa, Margaret (Samantha Sloyan) sumida en el fanatismo y las reglas estrictas y una hija, Carrie (Summer H. Howell) que no sabe del mundo exterior. Cuando el hombre fallece, comienza la vida de la jovencita, quien debe enfrentar el hecho de tener poderes y además, el acoso escolar, todo después de haber estado recluida y con ideas muy particulares del bien y el mal.

‘Temporada de amor’- Disney+

Lee Yubin recibe una importante lección de Karim Shirahama. Foto: Cortesía Disney+

Karin Shirahama (Mio Imada) vive en la isla de Charo, donde todo el mundo conoce su dedicación al cultivo de fresas. Al lugar llega Lee Yubin (Ji Changwook), un exitoso diseñador de espacios quien llega al lugar después de un duro revés económico. Junto a la joven aprenderá que el dinero no es todo. Con Nam Yoon-su como Park Kunam y y Rinka Kumada en el papel de Mizuno Mari.

‘Matchbox: la película’- Apple TV

Sean Walker quiere volver a su origen, pero el pasado lo persigue. Foto: Apple TV - Cortesía Apple TV.

Sean Walker (John Cena), un exsoldado que se volvió espía regresa a su pueblo y se reencuentra con sus viejos amigos. La historia se torna violenta cuando los amigos de Walker son secuestrados y acusados de robo. Con técnicas de juego y la unión de la amistad, deben limpiar sus nombres. Jessica Biel (Aimee), Sam Richardson (Grosby), Arturo Castro (Ted). Dirige Sam Hargrave.

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