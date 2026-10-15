‘Animales’ de Netflix: sinopsis, reparto y crítica de la nueva película de Ben Affleck

El pasado 9 de octubre llegó a la plataforma Netflix la nueva película del actor y director Ben Affleck. Un relato sobre los dilemas morales que enfrentan las personas con influencia y poder cuando experimentan situaciones límite.

El detonante de ‘Animals’ surge cuando Mark Kimball, un candidato a la alcaldía de Los Ángeles, recibe la llamada de parte de un extorsionista que le asegura que ha secuestrado a su único hijo, Denny, y le pide una millonaria cantidad de dinero para esa misma noche. Le exige no contactar a la policía ni salir de casa.

Kimball le ha ocultado a su esposa Abigail que no tiene dinero, ya que no solo hipotecó la casa, sino que ha adquirido prestamos para cubrir la campaña, en la que ha perdido popularidad.

Ante la crisis y la falta de dinero el político y su esposa, quien vive una aventura amorosa clandestina, deciden aceptar la propuesta del jefe de debate del candidato y llamar a una mujer que facilitará la negociación y el dinero. Se trata de un personaje oscuro llamado Dayle, quien a cambio de prestar la cantidad pide una jugosa comisión. Mark no tiene más alternativa que aceptar, ya que es la única manera de volver a su a su hijo.

No obstante, la situación cambia por completo cuando el pequeño Denny llega a casa. En principio la pareja piensa que todo fue una broma de mal gusto, pero luego se enteran de que el niño secuestrado es Héctor, hijo de Ramón un hombre latino e ilegal que mantiene una relación con Cecilia, la empleada doméstica de la familia.

Pese a que no es su hijo el secuestrado, Mark siente que debe seguir con el plan del rescate, ya que no estaría bien visto si trasciende que estaba dispuesto a todo por su hijo, pero no por el de un indocumentado. Finalmente los secuestradores consientes de que hubo un error con el niño raptado, pero firmes en su decisión de recibir dinero o le harán daño al pequeño, citan al político para entregar el rescate, ignorando que este ha acordado con la negociadora matar a los delincuentes una vez tengan el dinero.

Final de Animals, de Ben Affleck

El intercambio del dinero resulta muy complejo, pues pese a que el niño regresa a la libertad, los secuestradores, así como la negociadora y su hombre de confianza mueren en medio de un tiroteo.

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En el final de la historia, es claro que la supuesta verdad que sale a la luz, ante los medios, sobre los hechos no es más que una narrativa creada para favorecer al político, que resulta siendo elegido alcalde de la ciudad. El padre del niño, la empleada doméstica y el pequeño liberado regresan a México.

La cinta cuenta con las actuaciones de Ben Affleck, Kerry Washignton, como el político y su esposa; Gillian Anderson como Dayle Burton; Steven Yeun como Sam Allison; Luis Gerardo Méndez como Ramon Valle; Adriana Paz como Cecilia Trujillo y Ray Fisher como Ron Sperling .

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Dentro de las curiosidades de la película trascendió que inicialmente el rol del político lo tendría Matt Damon, quien es productor de la cinta, pero la oferta de hacer parte de ‘La Odisea’ de Christopher Nolan le hizo declinar.

Así mismo el rol de la esposa del político lo haría la ex de Affleck, Jennifer Garner, pero concluyeron que podría ser una gran distractor para la audiencia esta dupla.

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En cuanto a crítica la película no ha reicbido las mejores. En Rotten Tomatoes, la crítica le dio 33% y los espectadores, 42%. La califican como la cinta menos destacada de Ben Affleck como director.

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