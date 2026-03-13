Anuncian fechas de los últimos Premios Oscar en Hollywood antes de la nueva era

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas ya puso sobre la mesa el calendario de las próximas ediciones de los premios Oscar, un anuncio que, más allá de lo logístico, deja ver un momento clave en la historia del galardón.

Las fechas confirmadas corresponden a las ceremonias de 2027 y 2028, que serán, según lo previsto, las últimas en realizarse bajo el modelo tradicional que ha definido al evento durante más de dos décadas.

¿Cuándo serán los premios Oscar 2027 y 2028?

La edición número 99 de los Oscar se celebrará el 14 de marzo de 2027, mientras que la número 100 —una cifra simbólica para la industria— tendrá lugar el 5 de marzo de 2028. Con esto, la Academia no solo ordena el calendario de la temporada de premios, sino que también anticipa un cierre de etapa que ha generado conversación dentro y fuera de Hollywood.

Aunque las ceremonias de 2027 y 2028 mantendrán elementos reconocibles para el público, lo cierto es que funcionan como una antesala de los cambios que llegarán después. Ambas galas seguirán realizándose en el Dolby Theatre, en Los Ángeles, sede habitual desde 2002, y continuarán siendo transmitidas por la cadena ABC.

Sin embargo, este esquema tiene fecha de caducidad. La industria ya interpreta estas dos ediciones como el cierre de una era marcada por la televisión tradicional y por un formato de ceremonia que, aunque emblemático, ha enfrentado retos en términos de audiencia y relevancia cultural en los últimos años.

El anuncio de las fechas, en ese sentido, no es aislado: forma parte de una estrategia más amplia con la que la Academia busca reorganizar el futuro del evento.

Los cambios que tendrán los premios Oscar por sus 100 años

El giro más significativo no ocurrirá en 2027 ni en 2028, sino inmediatamente después. A partir de 2029, los premios Oscar dejarán de emitirse por televisión abierta y pasarán a una distribución digital global, con YouTube como plataforma principal. Este cambio responde a la transformación en los hábitos de consumo audiovisual y al interés de alcanzar audiencias más amplias y diversas en todo el mundo.

A esto se suma un traslado de sede. Tras más de dos décadas en el Dolby Theatre, la ceremonia se mudará al Peacock Theater, ubicado en el complejo LA Live de Los Ángeles. La decisión apunta a modernizar la producción del evento y a integrarlo en un entorno más versátil para espectáculos en vivo.

Dolby Theatre de Los Angeles, California. Fotografía por: ALLISON DINNER

En paralelo, también se han anunciado ajustes en el contenido de los premios. Entre ellos, la incorporación de una nueva categoría dedicada al diseño de escenas de riesgo, una reivindicación histórica dentro de la industria que busca reconocer el trabajo de los especialistas en cine de acción.

Lo que está en juego para los Oscar

Más allá de los cambios técnicos, lo que está en marcha es un proceso de reposicionamiento. La Academia enfrenta el desafío de mantener la relevancia de los Oscar en un contexto donde las audiencias son cada vez más fragmentadas y donde el consumo digital ha transformado la forma en que se siguen los grandes eventos.

En ese escenario, las ediciones de 2027 y 2028 se perfilan como una transición controlada: conservan la estructura tradicional, pero preparan el terreno para una transformación más profunda.

Así, el Oscar número 100 no solo será una celebración del pasado del cine, sino también el punto de inflexión antes de una etapa que buscará redefinir cómo se vive y se consume el premio más importante de la industria.

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