Aria Vega de ‘Yo me llamo’ renunció al programa. Esta fue la razón: “Perdón”

Este viernes 11 de septiembre, se llevó a cabo una nueva noche de eliminación en Yo me llamo. Aunque todo parecía transcurrir con normalidad, cuando llegó el turno de la imitadora de Aria Vega, ocurrió un momento inesperado. Durante su presentación, la participante manifestó que no se sentía bien de salud, por lo que no pudo continuar con el show.

¿Qué pasó con la doble de Aria Vega?

Aunque la imitadora inició con su presentación, presentó dificultades para terminarla. Eso causó la sorpresa de los jurados César Escola, Amparo Grisales y Elder Dayán, así como también del público y los televidentes.

“¿Qué te pasó mi Aria?”, le dijo el cantante vallenato. Entre lágrimas, la participante respondió: “Me siento muy enferma, perdón». Amparo Grisales no dudó en manifestarle lo que ella creía que le había ocurrido: “Yo creo que tienes mucho miedo. Hoy estamos en una noche de eliminación y por reglas del juego no puedes pasar sin cantar. Así no podemos seguir, mi Aria».

La participante no pudo ocultar su frustración: “La verdad que es un sueño igual para mí estar aquí y he tratado de esforzarme mucho, qué pena con ustedes”. Fue entonces cuando tomó la decisión de abandonar la competencia: “Yo la verdad no quiero renunciar, pero lo intenté».

Grisales apoyó su postura, y le dijo: “Entonces hay que retirarse, mi amor, son las reglas del juego. Es bueno que te cuides porque tú tienes mucho talento, para que puedas de verdad entregarte a lo que te gusta, hasta una próxima».

La artista se mostró agradecida con la experiencia: “Dios todo lo hace por algo. Les agradezco mucho, me divertí. Hice cosas que no había hecho jamás en mi vida, jamás había bailado, eso se notó. También era como un reto y la pasé excelente”.

César Escola, por su parte, le dijo: “Por un lado nos da tristeza, por otro nos alegra que te hayas divertido en tu paso por Yo me llamo. Gracias”.

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¿Por qué renunció la imitadora de Aria Vega en ‘Yo me llamo’?

Tras su salida del escenario, la participante habló frente a las cámaras del programa y reveló el verdadero motivo de su inesperada renuncia: “Me siento un poco mal porque siento que no fue tanto por una falta de habilidad, sino más por cuestiones de salud, son cosas que a la final uno no puede controlar tampoco y me duele, me siento un poquito frustrada, pero estoy demasiado agradecida con la oportunidad y con todo lo que ya pude vivir hasta el momento. Me siento supercontenta”.

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La artista se refirió a su paso por la escuela del concurso musical y reveló una particular anécdota que vivió: “La primera clase que tuve de baile, ese día estaba supercansada, esa profesora me cayó supermal. Pero siento que fue un golpe de realidad en lo que tenía que hacer. No me podía bloquear, tenía que simplemente dejarme llevar. Ya en la siguiente clase me sentí un poco mejor, la había juzgado mal por sacarme de esa zona de confort”.

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Pese a que fue un camino lleno de retos, la artista afirmó: “Fue la verdad muy hermoso, aprendí muchas cosas, nunca había bailado ni cantado al mismo tiempo, yo pensaba que eso era muy fácil. El aire y la actitud es difícil. Conocí personas maravillosas. Siento que aún tenía muchísimo para dar, aún tengo mucho para ofrecerle al mundo artístico, pero Dios todo lo hace por algo”.