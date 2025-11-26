Así como ‘Chespirito’, Don Ramón tendrá su propia serie en HBO Max. Esto se sabe

Este 2025 llegó a HBO Max Chespirito: sin querer queriendo, la serie biográfica sobre Roberto Gómez Bolaños que reveló episodios inéditos de su vida y detalles desconocidos de su trayectoria. Su recepción fue amplia en la región y reavivó el interés por el universo que el creador mexicano construyó durante décadas. Por eso llamó la atención el más reciente anuncio de la plataforma: una producción centrada en el entrañable Don Ramón de El Chavo del 8.

¿Qué se sabe de la serie sobre Don Ramón en HBO Max?

Este nuevo proyecto marcará un paso más en la estrategia de la plataforma por revitalizar a los personajes clásicos de ‘Chespirito’. Aunque aún no existe un título oficial, sí se confirmó que será una comedia realizada bajo el formato de cámara única, con un tono juvenil y enfocada en un público adulto joven. La propuesta no pretende reconstruir la vida del actor Ramón Valdés, sino reinterpretar desde cero al carismático Ramón de la vecindad, presentándolo en situaciones actuales sin renunciar al humor que lo hizo destacar en El Chavo del 8.

Durante los upfronts de 2026 en México, Brasil y Argentina, ejecutivos de la plataforma explicaron que el personaje ofrece posibilidades narrativas amplias, especialmente por su combinación de picardía, ternura y caos cotidiano. La intención es acercarlo a espectadores que crecieron con el contenido original, pero también a quienes lo descubren por primera vez en el ecosistema del streaming. Por ahora no hay actores confirmados ni una sinopsis detallada, y tampoco se ha fijado una fecha de lanzamiento.

HBO Max también estrenará serie animada del ‘Chapulín Colorado’

Además del proyecto sobre Don Ramón, la plataforma prepara Los Colorado, una serie animada inspirada en El Chapulín Colorado que presentará al héroe dentro de una estética renovada y con nuevos personajes. Tendrá episodios de aproximadamente 24 minutos y está prevista para estrenarse en 2026.

“¡El Chapulín Colorado, está de vuelta y no viene solo! Conoce a Los Colorado, una familia que viene a salvarnos con mucha astucia. Nueva serie próximamente, solo en HBO Max y Cartoon Network", se lee en la descripción del primer adelanto compartido por medio de redes sociales.

De acuerdo con lo que dejó en evidencia el anuncio, este proyecto busca actualizar al particular superhéroe de Roberto Gómez, otorgándole una dinámica más cercana a la animación contemporánea sin desprenderse del humor ingenuo que lo caracteriza.