Así despidió Carlos Torres a Carolina Ramírez de ‘La reina del flow’: “Nos sigue doliendo”

La emisión del capítulo 41 de ‘La reina del flow 3’, en el que se muestra la muerte de Yeimy Montoya, generó múltiples reacciones entre los seguidores de la serie. La escena marcó un giro importante en la historia y rápidamente se convirtió en uno de los momentos más comentados de la temporada.

Tras la transmisión del episodio, uno de los mensajes que llamó la atención fue el del actor Carlos Torres, quien interpreta a Charly Flow y compartió una despedida dirigida a Carolina Ramírez, protagonista de la producción.

El mensaje de Carlos Torres tras la muerte de ‘La reina del flow’

A través de redes sociales, el actor barranquillero se refirió al impacto que dejó para el elenco y para los fanáticos el desenlace del personaje, que durante años fue uno de los ejes centrales de la historia.

“Gente, nos dolió y sigue doliendo. Soy el más fan de ‘La reina del flow’ y de Charleimy. El más, incluso de todo el elenco”, escribió al iniciar su publicación, en la que también ofreció disculpas a quienes pudieron sentirse confundidos por comentarios previos relacionados con la serie.

En el mensaje, Carlos Torres recordó el camino recorrido durante la producción, que se extendió por cerca de una década. “Han sido 10 años y hemos tenido momentos maravillosos”, señaló al referirse a las experiencias compartidas con el equipo de la serie, entre grabaciones, viajes y encuentros con sus compañeros de elenco.

El actor también aprovechó la ocasión y dedicó unas palabras directas a Carolina Ramírez y al personaje de Yeimy Montoya: “Mi Caro y Yeimy, para ustedes no me alcanzan las palabras, pero aprovecho para decirles ‘gracias’ por cada momento vivido delante y detrás de cámara. Eso no nos lo quita nadie”.

En su publicación, el actor destacó el impacto que tuvo ‘La reina del flow’ desde su estreno. Según dijo, la producción de Caracol Televisión “marcó una generación, le dio al mundo amor, alegría, dolor y música, y eso no se olvida”.

El mensaje de Carlos Torres cerró con una frase dirigida a los seguidores de la historia y al vínculo entre los personajes principales. “Y sí, soy Charleimy por siempre, y aquí me quedo”, concluyó.

Carolina Ramírez también reaccionó a la publicación de su compañero. En la sección de comentarios del video compartido por Torres, en el que ambos aparecen en imágenes detrás de cámaras, la actriz respondió: “Compañero ha sido un honor. Lo mejor de esta experiencia es la familia que hoy somos. Nos seguiremos encontrando en lo que nos quede de vida (que es un montón)”.

Queremos tener una comunicación más directa con ustedes, por eso pensamos en crear un boletín que puedan recibir en sus correos electrónicos con contenido exclusivo, entrevistas, reseñas y toda la información actualizada sobre cine, farándula, música y más. Pronto estaremos al aire. Si desean inscribirse, pueden registrarse en este enlace.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí