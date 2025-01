Así fue la pelea e César Escola y Amparo Grisales en Yo me llamo: “Vete al Diablo”

En ‘Yo me llamo’ es habitual ver que los jurados tienen distintas opiniones cuando deben calificar una de las presentaciones de los aspirantes a llevarse el título del mejor doble de su artista favorito. En ocasiones estas posiciones derivan en momentos jocosos o situaciones que son tomadas con humor.

Amparo Grisales, César Escola y Rey Ruiz han mostrado preferencias a lo largo de la actual temporada de ‘Yo me llamo’, que valga la pena anotar sigue consolidándose como el programa más visto de la pantalla.

No obstante en el capítulo del pasado lunes 27 de enero se presentó un conflicto bastante evidente entre Amparo y César después de calificar a quien imitaba a la cantante Marisela. La situación se presentó luego de que Escola insinuara a la Diva de Colombia que podría estar envidiosa de la artista mexicana.

El tensionante momento se vivió, cuando César le dijo a la participante que la veía radiante y que el color de su voz es idéntico al de la original. El cubano Rey Ruiz se mostró de acuerdo y la extendió su felicitación por el show. Sin embargo, Amparo se pronunció y dijo que en su opinión la voz estuvo inestable y que no estaba segura del repertorio de la artista. Cuando el argentino interviene y dice que evidentemente hay aspectos por mejorar, la Diva Escola respondió que no notó control en la interpretación. En ese momento, la discusión comenzó.

César Escola le insinúa a Amparo Grisales que puede tener envidia, ella reacciona

César le dijo a su colega del jurado: “A ti no te gusta este personaje, ¿verdad? Envidia. Mira, el personaje está radiante, tal vez te da envidia la original, en ninguna temporada te parece un buen personaje”.

Lo dicho por Escola causó bastante molestia en Amparo “¿Envidia de quién?”, insistía la actriz que luego dijo: “¿Crees que quiero ser rubia y blanca? ¿Cómo me vas a decir que soy envidiosa? ¿No te parece que soy lo suficientemente hermosa con mi color de cabello oscuro, morena, divina? ¿Que no soy feliz como soy? Separa las cosas. ¿Sabes qué?, vete al diablo”, dijo Amparo directa al maestro Escola.

En ese instante, se levanta de su puesto y Rey Ruiz la sigue para intentar que el ambiente calme. César Escola, visiblemente molesto, dice: “¿Que me vaya al diablo? Que se vaya ella”.

