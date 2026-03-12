Así quedaron los equipos en ‘A otro nivel’: estos son sus nombres e integrantes

‘A otro nivel’ ya tiene definidos los equipos que competirán en la siguiente fase del programa. Entre los capítulos 13 y 16, los 80 cantantes que superaron las audiciones participaron en una dinámica en la que debieron conformar 20 cuartetos, una etapa en la que fueron ellos mismos quienes eligieron a sus compañeros de grupo.

Durante esos episodios, algunos concursantes fueron designados como líderes y tuvieron la responsabilidad de escoger al segundo integrante de su grupo tras escucharlo cantar en el escenario. A partir de allí, cada participante seleccionado asumía el turno de elegir a un nuevo compañero, hasta completar los cuatro integrantes.

Ahora que la etapa de conformación en ‘A otro nivel’ llegó a su fin y quedaron definidos los cuartetos, la presentadora Cristina Hurtado anunció el primer reto que deberán enfrentar: cada equipo tendrá una hora para preparar una presentación conjunta y los cuatro mejores obtendrán un poder “determinante” dentro de la competencia.

Nombres e integrantes de los grupos en ‘A otro nivel’

1. Cuatro en línea

Flor Lenz (líder)

Liz Ocampo

El Socio Quereigua

Eros

2. Los Vozarrones

Carlos Tobio (líder)

Juank García

Mila García

Christopher Voelín

3. Four For Flow

Luis Felipe (líder)

La Chavelita de Oro

Arhian

Shany

4. 4/40 sin Juan Luis

Valentina Villalba (líder)

Gisell

Pipe Pardo

Rosario

5. Colombian Crew

Mila Jiménez (líder)

Jhon de la Torre

Lobelo

Isabella Daza

6. Cu4rz

Kelly Cárdenas (líder)

Camila Mancipe

Andrés Cortés

Deiber Díaz

7. Gente que canta

Aleja BT (líder)

Camil Costa

Maléh

Windy Lobo

8. La Tropa Sonora

Alana (líder)

Mizha Granda

Liz

Isa Fyah

9. Los Cuadrafónicos

Joshua (líder)

Eliana

Andrea Mirlo

Sofía Cabrera

10. Four to Sing

Roy Prada (líder)

Kike Torres

Ivanny

Luna Valeria

11. The Beat Voice

Daniel Rián (líder)

Iván Pallares

Alejo Arante

Bipo

12. Tropifour

Jessica Santanilla (líder)

Camila Córdoba

Daela

Estefanía Arias

13. Macondo Sound System

Angelo (líder)

Majo

Armando Mendoza

Yeixon Ramírez

14. Trébol de Cuatro

Cris Montoya (líder)

Pedro Mata

Miguel Vaquero

Isabella Gil

15. El Cuartetazo

Andrey Riobueno (líder)

Juan David Pabuena

Lesman

Laura Strada

16. Cola de Lagarto

Luixa (líder)

Sasha Aya

Isbell

Camila Cano

17. Ni son de Marte ni son de Venus

Adry Nataly (líder)

La Güera

Pedro Carvajal

Andrés Villamarín

18. Flow Session

Camille (líder)

Maelo

Sergio David

Keylel

19. Notas Cruzadas

Canela (líder)

Santi Towers

Luisa Rey

Dikiu

20. Ni Gabo Ni Botero

Frank Alba (líder)

El Indio Ranchero

Gerald Perdomo

Valery Guzmán

