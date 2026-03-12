Así quedaron los equipos en ‘A otro nivel’: estos son sus nombres e integrantes

‘A otro nivel’ ya tiene definidos los equipos que competirán en la siguiente fase del programa. Entre los capítulos 13 y 16, los 80 cantantes que superaron las audiciones participaron en una dinámica en la que debieron conformar 20 cuartetos, una etapa en la que fueron ellos mismos quienes eligieron a sus compañeros de grupo.
Durante esos episodios, algunos concursantes fueron designados como líderes y tuvieron la responsabilidad de escoger al segundo integrante de su grupo tras escucharlo cantar en el escenario. A partir de allí, cada participante seleccionado asumía el turno de elegir a un nuevo compañero, hasta completar los cuatro integrantes.
Ahora que la etapa de conformación en ‘A otro nivel’ llegó a su fin y quedaron definidos los cuartetos, la presentadora Cristina Hurtado anunció el primer reto que deberán enfrentar: cada equipo tendrá una hora para preparar una presentación conjunta y los cuatro mejores obtendrán un poder “determinante” dentro de la competencia.
Nombres e integrantes de los grupos en ‘A otro nivel’
1. Cuatro en línea
- Flor Lenz (líder)
- Liz Ocampo
- El Socio Quereigua
- Eros
2. Los Vozarrones
- Carlos Tobio (líder)
- Juank García
- Mila García
- Christopher Voelín
3. Four For Flow
- Luis Felipe (líder)
- La Chavelita de Oro
- Arhian
- Shany
4. 4/40 sin Juan Luis
- Valentina Villalba (líder)
- Gisell
- Pipe Pardo
- Rosario
5. Colombian Crew
- Mila Jiménez (líder)
- Jhon de la Torre
- Lobelo
- Isabella Daza
6. Cu4rz
- Kelly Cárdenas (líder)
- Camila Mancipe
- Andrés Cortés
- Deiber Díaz
7. Gente que canta
- Aleja BT (líder)
- Camil Costa
- Maléh
- Windy Lobo
8. La Tropa Sonora
- Alana (líder)
- Mizha Granda
- Liz
- Isa Fyah
9. Los Cuadrafónicos
- Joshua (líder)
- Eliana
- Andrea Mirlo
- Sofía Cabrera
10. Four to Sing
- Roy Prada (líder)
- Kike Torres
- Ivanny
- Luna Valeria
11. The Beat Voice
- Daniel Rián (líder)
- Iván Pallares
- Alejo Arante
- Bipo
12. Tropifour
- Jessica Santanilla (líder)
- Camila Córdoba
- Daela
- Estefanía Arias
13. Macondo Sound System
- Angelo (líder)
- Majo
- Armando Mendoza
- Yeixon Ramírez
14. Trébol de Cuatro
- Cris Montoya (líder)
- Pedro Mata
- Miguel Vaquero
- Isabella Gil
15. El Cuartetazo
- Andrey Riobueno (líder)
- Juan David Pabuena
- Lesman
- Laura Strada
16. Cola de Lagarto
- Luixa (líder)
- Sasha Aya
- Isbell
- Camila Cano
17. Ni son de Marte ni son de Venus
- Adry Nataly (líder)
- La Güera
- Pedro Carvajal
- Andrés Villamarín
18. Flow Session
- Camille (líder)
- Maelo
- Sergio David
- Keylel
19. Notas Cruzadas
- Canela (líder)
- Santi Towers
- Luisa Rey
- Dikiu
20. Ni Gabo Ni Botero
- Frank Alba (líder)
- El Indio Ranchero
- Gerald Perdomo
- Valery Guzmán
Queremos tener una comunicación más directa con ustedes, por eso pensamos en crear un boletín que puedan recibir en sus correos electrónicos con contenido exclusivo, entrevistas, reseñas y toda la información actualizada sobre cine, farándula, música y más. Pronto estaremos al aire. Si desean inscribirse, pueden registrarse en este enlace.
Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí