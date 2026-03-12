El mundo de las estrellas

Así quedaron los equipos en ‘A otro nivel’: estos son sus nombres e integrantes

La competencia ya tiene definidos los cuartetos que enfrentarán el nuevo reto grupal anunciado al final del más reciente capítulo.

Por Redacción Vea
12 de marzo de 2026
‘A otro nivel’, concurso musical de Caracol Televisión.
Fotografía por: Caracol Televisión

A otro nivel’ ya tiene definidos los equipos que competirán en la siguiente fase del programa. Entre los capítulos 13 y 16, los 80 cantantes que superaron las audiciones participaron en una dinámica en la que debieron conformar 20 cuartetos, una etapa en la que fueron ellos mismos quienes eligieron a sus compañeros de grupo.

Durante esos episodios, algunos concursantes fueron designados como líderes y tuvieron la responsabilidad de escoger al segundo integrante de su grupo tras escucharlo cantar en el escenario. A partir de allí, cada participante seleccionado asumía el turno de elegir a un nuevo compañero, hasta completar los cuatro integrantes.

Ahora que la etapa de conformación en ‘A otro nivel’ llegó a su fin y quedaron definidos los cuartetos, la presentadora Cristina Hurtado anunció el primer reto que deberán enfrentar: cada equipo tendrá una hora para preparar una presentación conjunta y los cuatro mejores obtendrán un poder “determinante” dentro de la competencia.

Nombres e integrantes de los grupos en ‘A otro nivel’

1. Cuatro en línea

  • Flor Lenz (líder)
  • Liz Ocampo
  • El Socio Quereigua
  • Eros

2. Los Vozarrones

  • Carlos Tobio (líder)
  • Juank García
  • Mila García
  • Christopher Voelín

3. Four For Flow

  • Luis Felipe (líder)
  • La Chavelita de Oro
  • Arhian
  • Shany

4. 4/40 sin Juan Luis

  • Valentina Villalba (líder)
  • Gisell
  • Pipe Pardo
  • Rosario

5. Colombian Crew

  • Mila Jiménez (líder)
  • Jhon de la Torre
  • Lobelo
  • Isabella Daza

6. Cu4rz

  • Kelly Cárdenas (líder)
  • Camila Mancipe
  • Andrés Cortés
  • Deiber Díaz

7. Gente que canta

  • Aleja BT (líder)
  • Camil Costa
  • Maléh
  • Windy Lobo

8. La Tropa Sonora

  • Alana (líder)
  • Mizha Granda
  • Liz
  • Isa Fyah

9. Los Cuadrafónicos

  • Joshua (líder)
  • Eliana
  • Andrea Mirlo
  • Sofía Cabrera

10. Four to Sing

  • Roy Prada (líder)
  • Kike Torres
  • Ivanny
  • Luna Valeria

11. The Beat Voice

  • Daniel Rián (líder)
  • Iván Pallares
  • Alejo Arante
  • Bipo

12. Tropifour

  • Jessica Santanilla (líder)
  • Camila Córdoba
  • Daela
  • Estefanía Arias

13. Macondo Sound System

  • Angelo (líder)
  • Majo
  • Armando Mendoza
  • Yeixon Ramírez

14. Trébol de Cuatro

  • Cris Montoya (líder)
  • Pedro Mata
  • Miguel Vaquero
  • Isabella Gil

15. El Cuartetazo

  • Andrey Riobueno (líder)
  • Juan David Pabuena
  • Lesman
  • Laura Strada

16. Cola de Lagarto

  • Luixa (líder)
  • Sasha Aya
  • Isbell
  • Camila Cano

17. Ni son de Marte ni son de Venus

  • Adry Nataly (líder)
  • La Güera
  • Pedro Carvajal
  • Andrés Villamarín

18. Flow Session

  • Camille (líder)
  • Maelo
  • Sergio David
  • Keylel

19. Notas Cruzadas

  • Canela (líder)
  • Santi Towers
  • Luisa Rey
  • Dikiu

20. Ni Gabo Ni Botero

  • Frank Alba (líder)
  • El Indio Ranchero
  • Gerald Perdomo
  • Valery Guzmán

Redacción Vea

