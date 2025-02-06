Así reaccionó Amparo Grisales a la participación de Patricia Grisales en ‘MasterChef’

La presencia de Patricia Grisales en MasterChef Celebrity 2025 se convirtió en uno de los aspectos más comentados de la temporada. Desde su ingreso, la actriz y presentadora destacó por su energía constante, su sentido del humor y la manera cercana con la que se relacionó con sus compañeros en la cocina del Canal RCN. Estos rasgos la llevaron a ganarse un espacio entre las participantes más apreciadas por la audiencia, incluso cuando la competencia empezó a ponerse más exigente.

Su salida del formato, tras un reto de eliminación que dejó a varios televidentes sorprendidos, abrió espacio para que ella misma hablara sobre lo vivido y contara detalles que hasta ahora no se conocían. Entre ellos, la reacción que tuvo su hermana, Amparo Grisales, cuando supo que estaba considerando aceptar la invitación para unirse al programa de cocina.

¿Qué dijo Amparo Grisales sobre la participación de Amparo Grisales en ‘MasterChef’?

En una conversación con la revista 15 Minutos, la exconcursante recordó que antes de dar el sí consultó a la jurado de Yo me llamo, quien no solo es una figura influyente en su vida, sino una de las artistas más respetadas de la televisión colombiana. Patricia relató que, aunque Amparo ha sido una presencia constante en sus decisiones profesionales, no esperaba que la famosa “Diva de Divas” reaccionara con tanta sorpresa.

“Amparo, cuando yo le dije que me iba a meter a MasterChef, me respondió: ‘Estás loca, eso es pesadísimo, no sé, a usted no le han contado que eso es súper pesado’. No estaba muy de acuerdo, pero me respeta mucho; ella y yo nos respetamos mucho. Y, ya en el momento en que decidí participar en MasterChef, me apoyó y me sigue apoyando. Es tan linda… de verdad que ha sido un gran apoyo y una gran motivación”.

Según Patricia Grisales, la resistencia inicial de su hermana tenía que ver con la intensidad que caracteriza al formato, en el que cada participante enfrenta largas jornadas de grabación, presión constante en las cocinas y la dificultad de mantener un desempeño parejo a lo largo de los retos. Sin embargo, la misma Patricia aseguró que ese temor pronto dio paso al respaldo total de Amparo Grisales, quien incluso compartió mensajes de apoyo en redes sociales durante la emisión de la competencia.

