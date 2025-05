Así reaccionó la esposa de Variel Sánchez a sus besos en ‘Nuevo Rico, Nuevo Pobre’

Luego de tres meses, la nueva versión de Nuevo Rico, Nuevo Pobre llegó a su final este 14 de mayo por Caracol Televisión. La telenovela, protagonizada por Variel Sánchez y Juan Manuel Guilera, logró captar la atención del público con una historia renovada, un elenco sólido y escenas que no pasaron desapercibidas.

Uno de los aspectos que más llamaron la atención en esta etapa final han sido las escenas románticas, especialmente aquellas en las que sus protagonistas compartieron besos con otras actrices. Y aunque es claro que se trató de ficción, muchos se preguntaron cómo reaccionaron los familiares de Variel y Juan este tipo de imágenes en pantalla.

¿Qué piensa Estefanía Godoy, esposa de Variel Sánchez, sobre sus escenas de besos en ‘Nuevo Rico, Nuevo Pobre’?

Estefanía Godoy también es actriz, por lo que entiende perfectamente que algunas escenas hacen parte del oficio. Sin embargo, eso no significa que ver ciertos momentos en pantalla resulte sencillo para la pareja. Según el bogotano de 35 años, las escenas de besos no son cómodas de ver para él.

“Para ella no es fácil y para mí tampoco. Es incómodo, con mi esposa al lado y yo besando a Lina Tejeiro o a Laura Barjum. Es como ‘qué mamera, esto está muy maluco’”, confesó en una entrevista con Los Enredados.

A lo largo de la historia, su personaje (Brayan Galindo) protagonizó más de una situación vergonzosa y estuvo involucrado en varios enredos románticos que lo pusieron en el centro de atención. Pese a esos momentos incómodos, Variel Sánchez también destacó el sentido del humor con el que Estefanía Godoy, madre de sus hijos Valentín y Ramón, suele tomarse este tipo de escenas. De hecho, cuando lo ve en pantalla en situaciones ridículas o con poca ropa, su primera reacción suele ser reírse.

Así, entre la complicidad y el respeto por su trabajo, los actores han sabido manejar lo que implica convivir con la exposición y los retos que trae la televisión.

¿Qué tan parecidos son Variel Sánchez y Brayan Ferreira?

En una entrevista que concedió recientemente a la revista Vea, el protagonista de Nuevo Rico, Nuevo Pobre confesó que, si tuviera la oportunidad de interpretar otro personaje, sería el de Mateo López Ferreira. Además, respondió a la pregunta de qué tan parecido es a Brayan, el personaje que interpreta.

“Somos más diferentes que parecidos. Yo nunca he trabajado por riqueza. A mí me gusta la plata, como a la gran mayoría, y me gusta vivir bien y estar tranquilo económicamente; sin embargo, ese no es el fin de mi vida. En ese contexto, ¿qué tiene Variel de Brayan?, podría decirte que la autenticidad. Brayan es un tipo muy auténtico, aunque ahorita lo estén detestando por ser un pedorro y una caspa. Igualmente, esa era la idea", comentó Variel Sánchez.

“Cuando he tenido la oportunidad de tener algo más de dinero, eso no me cambia, sino que me activa en ver qué voy a hacer o qué deuda debo pagar porque, como todos, tengo deudas. El que piense que los actores somos millonarios, no crea eso; y el actor que diga es millonario haciendo esto acá, tampoco le crea”, agregó entre risas.