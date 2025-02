Así se preparó Laura Barjum para ser Fernanda Sanmiguel en ‘Nuevo Rico, Nuevo Pobre’

A partir del próximo 10 de febrero, los colombianos serán testigos de la nueva versión de Nuevo Rico, Nuevo Pobre, una popular telenovela de Caracol Televisión en la que Laura Barjum interpretará el papel antagónico.

Precisamente, con motivo del lanzamiento de esta producción, la actriz y exreina de belleza concedió una entrevista a la revista Vea en la que entregó detalles inéditos de su trabajo como la nueva Fernanda Sanmiguel.

Los secretos de la nueva Fernanda Sanmiguel, según Laura Barjum

La caleña de 29 años ha trabajado en diversas producciones para la pantalla chica, incluso, desempeñando el rol de presentadora. Sin embargo, es la primera vez que será antagonista de una producción y a ese reto se sumó el hecho de que su personaje ya fue interpretado con éxito hace 18 años por Andrea Noceti.

“Antes de ser reina de belleza estudié teatro y ser actriz es para lo que más me he preparado, aunque es en lo que menos me han visto. Por eso, cuando me dieron la responsabilidad de encarnar a Fernanda, pensé en ser lo más creativa y auténtica posible. Creo que esa resultó ser la razón por la que me disfruté tanto este proyecto”, explicó Laura Barjum.

“Mi mayor premisa con el personaje de Fernanda Sanmiguel, a pesar de estar en una comedia, fue tomármela en serio y eso es lo que los hará reír al final del día. En ningún momento traté ser graciosa o de meter humor a la fuerza, sino de adentrarme en el personaje e interpretar toda la desesperación que experimenta por tantas cosas negativas que enfrenta”, agregó la actriz de Nuevo Rico, Nuevo Pobre.

El mensaje de Laura Barjum a Andrea Noceti y a los televidentes de ‘Nuevo Rico, Nuevo Pobre’

En su conversación con Vea, Barjum aprovechó para hacer un par de menciones especiales. La primera de ellas fue para Andrea Noceti, a quien le dedicó un cálido mensaje.

“Ella y yo somos colegas en todo sentido, ¿no? Fuimos reinas, somos actrices, ambas cartageneras —ella de nacimiento, yo por adopción— y ahora yo interpreto a Fernanda San Miguel (...) No tuve la oportunidad de hablar con ella antes de hacer este proyecto, pero quiero que sepa que yo le guardo un cariño muy especial y siento un respeto infinito por el papel que desempeñó. Así que yo espero que se sienta honrada con mi trabajo", expresó.

Por último, Laura Barjum dedicó unas palabras a todos aquellos televidentes que están indecisos sobre si darle una oportunidad a esta nueva versión o no hacerlo.

“A todos los fanáticos de la versión original quiero decirles que mis compañeros y yo respetamos muchísimo la historia; es más, la honramos porque a todos nos cautivó, en parte, por el gran trabajo que desempeñó el primer elenco. Así que ojalá nos den la oportunidad de mostrarles esta nueva propuesta que hicimos para todos ustedes”, concluyó.