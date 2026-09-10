Así se ve ‘Aquel’, la bioserie de Netflix y Caracol, sobre el cantante Raphael. Tráiler

Raphael es uno de los intérpretes musicales más destacados de España con una carrera de más de 60 años en los escenarios y cerca de 70 millones de álbumes vendidos.

El llamado ‘Monstruo de la canción’ que fue nombrado Persona del Año 2025 por la Academia Latina de la Grabación el 13 de noviembre de 2025 en Las Vegas, Nevada, estará en Bogotá ofreciendo un concierto el próximo 7 de octubre.

Con 83 años, el español se mantiene muy vigente en la industria. Su vida y los pormenores de su carrera llegarán a la pantalla, mediante la plataforma Netflix, en una serie de ocho episodios titulada ‘Aquel’.

¿Dónde y cuándo ver ‘Aquel’?

Este jueves 10 de septiembre Netflix y Caracol revelaron el primer anticipo o tráiler de esta apuesta que se estrenará el próximo 9 de octubre en España y Latino América, através del gigante del streaming.

‘Aquel’ mostrará los momentos más relevantes de la historia del intérprete desde sus inicios hasta su adultez. El actor Javier Morgade, al que hemos visto en ‘Culpa tuya‘ y ‘El jardinero’ es quien da vida al cantante en sus comienzos, mientras que Carlos Santos, ganador del Goya por ‘El hombre de las mil caras’ lo ausmirá en la adultez.

La serie evidenciará una primera época del artista en una España marcada por la posguerra hasta su consagración en los escenarios más importantes del mundo, siempre visibilizando los desafíos que tuvo en la parte humana y familiar. Sus productores anticipan que la serie mostrará sus pasiones más íntimas, sus grandes éxitos, sus conflictos personales y los fantasmas que le han acompañado a lo largo de toda su vida.

La apuesta es una coproducción entre DLO Producciones, de España, con Caracol Televisión, de Colombia.

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Los percances de salud de Raphael

El artista ha tenido varios quebrantos de salud en los últimos años. Recibió un trasplante de hígado de urgencia, en el 2003, por una cirrosis hepática extrema y, a comienzos del 2025 fue diagnosticado con un linfoma cerebral. Esto, luego de sufrir una emergencia médico en diciembre del 2024 mientras grababa un show de Navidad para televisión, Regresó a los escenarios en marzo del 2025 completamente restablecido en su salud.

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