Así se veía Laura González de LCDLF cuando estuvo en ‘Protagonistas de novela’

Hace unas horas, ‘El Jefe’ anunció a través de sus redes sociales que, a la segunda temporada de La casa de los famosos, llega una nueva integrante, quien podría cambiar el rumbo de la competencia:

“Se viene una gran sorpresa. Un nuevo habitante ingresará a mi casa con una personalidad única y un objetivo claro, su llegada pondrá a todos en alerta. ¿Están listos para el cambio?”, dijo en su publicación.

Karen Sevillano y Vicky Berrío, las presentadoras del after show, revelaron el nombre de la famosa, quien se suma al grupo de famosos de la casa, quienes llevan dos meses conviviendo juntos. Su llegada se da luego de la eliminación de José Rodríguez y la sorpresiva salida Yana Karpova, quien tuvo que abandonar la casa por problemas personales.

¿Quién es Laura González?

Además de modelo, Laura, de 29 años, se ha desempeñado como empresaria. Se dio a conocer en el mundo del entretenimiento en Colombia cuando participó en el 2017 en Protagonistas de novela, un reality similar a La casa de los famosos que también fue emitido por RCN.

Fue la sexta eliminada de esa temporada y, en ese momento, tenía 22 años. Gracias a su participación en ese programa, la llanera comenzó a recibir más ofertas laborales como modelo en catálogos de revista y diferentes campañas publicitarias.

En su cuenta de Instagram, donde tiene 428 mil seguidores, tiene algunas fotografías de esa etapa de su vida donde contó con el apoyo de sus fanáticos dentro de la casa estudio.

¿Qué pasó entre Laura González y Karina García?

Antes de confirmarse su participación en La casa de los famosos, González había dialogado con Sergio Barbosa sobre Karina García, actual líder de la semana del programa.

De acuerdo con lo que dijo, supuestamente su pareja en ese momento le fue infiel con Karina. “No alcancé a llegar al altar, me separé antes de... Mi relación se quebró por una persona que ahorita está en La casa de los famosos Colombia, es pelinegra, bajita, paisa, el nombre empieza por K y el apellido termina en A”, dijo, haciendo referencia a la modelo paisa.

Luego, explicó cómo descubrió que Karina estuvo en su casa en Brasil con su pareja, mientras ella estaba en Colombia resolviendo algunos temas de su empresa: “yo conocí a mi pareja, aquí en Colombia, en Barranquilla, nos ennoviamos, tuvimos una relación muy bonita, cuando nos conocimos mantuvimos juntos 24/7, por cosas de trabajo de él fuimos a vivir a Río de Janeiro, yo dejé mi vida en Colombia, yo no había vivido con nadie, por este hombre me arriesgué y yo vine aquí a Colombia a hacer unas vueltas y, en ese lapso, veo que esa persona está en mi casa, a mí se me vino el mundo, yo estuve incluso de psicólogo, empecé un tratamiento porque él fue el amor de mi vida", contó.

Además, reveló: “yo con ella nunca me he visto en persona, nunca nos hemos cruzado, pero ella sí sabe perfectamente quién soy yo”.