¿Líos en MasterChef? Michelle eliminó a Violeta de redes y le dejó inesperado mensaje

La competencia de MasterChef Celebrity Colombia 2025 no solo ha dejado momentos de tensión en la cocina, también ha revelado choques personales entre algunos de sus participantes. El más reciente episodio que encendió la conversación en redes sociales involucra a Michelle Rouillard, ex Señorita Colombia, y a la presentadora colombo-francesa Violeta Bergonzi.

El distanciamiento entre ambas se hizo evidente después de que Rouillard decidiera eliminar a Bergonzi de su lista de contactos en Instagram. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el mensaje que la exreina le envió tras tomar esa decisión y que terminó haciéndose público.

¿Qué le dijo Michelle Rouillard a Violeta Bergonzi?

En unas palabras compartidas a través de Instagram, Michelle expresó con claridad que había cambiado su percepción sobre su compañera de reality. “Violeta, en su momento me caíste bien, pero he cambiado de sentir. Me he dado cuenta de que nuestras formas de ver y vivir las cosas son diferentes. Por eso he decidido dejar de seguirte y también eliminarte como seguidora. Te deseo muchos éxitos y que te vaya muy bien en todo”, escribió, cerrando de manera tajante cualquier posibilidad de continuar con la relación en el ámbito digital.

La divulgación del mensaje generó una ola de comentarios en redes sociales. Mientras algunos usuarios respaldaron la sinceridad de Michelle Rouillard, otros consideraron que la situación pudo haberse manejado de forma privada y discreta. En cualquier caso, el episodio confirmó que las diferencias entre participantes del concurso culinario no se limitan al set de grabación, sino que también se trasladan al terreno personal y a los espacios virtuales.

Este fue el mensaje que Michelle le envió a Violeta en redes sociales. Fotografía por: captura de pantalla

La respuesta de Violeta Bergonzi a Michelle Rouillard

Ante la polémica, Bergonzi optó por no escalar el conflicto y respondió de manera pública con un mensaje conciliador. La presentadora aseguró que mantiene una actitud de respeto hacia todas las participantes de MasterChef Celebrity, sin excluir a su compañera, pese al gesto de distanciamiento.

“Todas las mujeres de MasterChef Celebrity las admiro y las respeto un montón. Incluyendo a Michelle, que me dejó de seguir y que no quiere que la siga más. Michelle, a ti también, te admiro, te respeto y valoro todo tu trabajo, entiendo tu forma de ser y eres maravillosa”, expresó la presentadora y figura de redes sociales.

Con estas palabras, Violeta Bergonzi buscó cerrar el tema resaltando la importancia de la tolerancia y la admiración entre colegas, incluso cuando existen diferencias personales. Según explicó, la decisión de Michelle Rouillard habría estado motivada por distintas maneras de interpretar los momentos vividos dentro y fuera de la competencia, algo que terminó por marcar distancia entre ambas.