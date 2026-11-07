Ataque al Palacio de Justicia en Netflix: reparto revela cómo logró personajes reales

El viernes 6 de noviembre se cumplieron 41 años de uno de los episodios más dolorosos de la historia colombiana. La toma del Palacio de Justicia a manos de un grupo del M-19, guerrilla de la época, y de la retoma del sitio, por parte de las fuerzas militares.

Número de episodios, dónde se hizo y más de ‘Palacio’

Los hechos han sido llevados a la pantalla en una miniserie de ocho episodios, llamada ‘Palacio’, disponible desde esta misma fecha en la plataforma Netflix. La apuesta es el resultado de una investigación por parte de sus creadores de cerca de siete años. Además de consultar documentos, libros y reportajes de la época, hubo entrevistas a quienes de alguna manera vivieron el también denominado Holocausto del Palacio de Justicia.

Natalia Santa, showrunner y escritora del proyecto le comentó a El País de España, que las cerca de 50 entrevistas sobre el tema, así como la consulta del informe sobre los hechos, consignado por la Comisión de la Verdad, conformaron parte de la materia prima de la serie, de tal manera que resultara una ficción lo más apegada a la realidad.

Vea, de El Espectador, habló con algunos de los talentos principales de la miniserie sobre el reto que significó abordar personajes que existieron en la vida real y cómo fue ese acercamiento a los acontecimientos para trabajar en una de las más producciones más ambiciosas que se haya desarrollado en el país, grabada en Bogotá y producida por Dynamo. Algunos de ellos estaban muy pequeños cuando ocurrió ‘la toma’ y otros, ni siquiera habían nacido.

La impotencia de Belisario Betancur

Robinson Díaz, tenía 19 años cuando ocurrió la Toma del Palacio de Justicia y tras interpretar a Belisario Betancur el presidente del país entre 1982 y 1986 descubrió una faceta puntual en su personaje. “Impotencia, impotencia y el no saber manejar una crisis que se le salió de las manos (…) Lo que descubrí fue un país que se le salió de las manos, que no podía gobernar, o sea, eran muchos elementos en juego, si arrancaba para un lado era más plomo, si arrancaba para esto tenía la presión del otro lado, que era monigote, estaba en una situación muy compleja.

Lo que yo alcancé a sentir, lo digo humildemente, con todo respeto del señor Belisario Betancourt, su familia y todo, es una tragicomedia”.

Lejos de querer hace señalamientos, el actor antioqueño cree que había buenas intenciones en el mandatario. “Él tenía muy buenas intenciones de gobernar este país, él tenía ganas, además se había postulado dos veces para presidente y venía con un concepto muy greco quimbaya del poder, venía con un concepto muy idílico y romántico de la poesía y la política, de mezclar poesía, política y esto era aplomo y venían fuerzas, fuerzas adentro del poder que lo rebasaron”.

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Recalcó los esfuerzos que hizo el entonces presidente llamando a diversos personajes buscando un consejo atinado para lograr una solución a lo que ocurría. “Sí hizo esfuerzos, pero él personalmente no tuvo de pronto las armas, no sé cómo decirlo, yo no puedo juzgar, pero si, eso fue lo que me dejó, una gran impotencia”.

Más allá de Alfonso Reyes Echandía, el presidente de la Corte

Por su parte, Santiago Alarcón, quien personifica al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alfonso Reyes Echandía, muerto en los hechos, partió de la amplia investigación que tuvo el equipo creativo de la serie antes de ponerse en la piel del abogado tolimense.

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“Primero hay un acercamiento gracias a la investigación que hacen los creadores, una investigación larguísima, incluso ellos tuvieron una conversación bastante profunda con Yesid (Reyes), que es su hijo, y de ahí pude sacar muchísima información y después de un montón de información que hay de él en el Externado y de su familia. Luego pues empieza ya la otra parte, que es la parte del set, que realmente estuve o estuvimos siempre muy bien acompañados, con un muy buen elenco, con directores, con los escritores”.

Alarcón, como los creadores, quería ir más allá de la figura de poder de Reyes y por eso quiso acercarse más a su humanidad.

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“Es interesante porque cuando se habla de Alfonso Reyes, se habla del presidente de la corte, pero poco se habla del papá, del hijo, de lo que vivió él antes de que la gente supiera quién era y la historia, digamos que es difícil que nosotros estemos diciendo que así era la vida de Reyes Echandía, porque no sabemos”, menciona el actor que tiene en sus hombros algunas de las escenas más conmovedoras en la serie como la llamada en la que se le escucha clamar por un cese al fuego y que el país entero escuchó en 1985.

Natalia Reyes encarna la lucha de una mujer

En cambio Natalia Reyes, el personaje que atraviesa toda la historia y se convierte en una especie de heroína a lo largo del relato encarna a Pilar Navarrete, la esposa de Jimmy Beltrán, uno de los desaparecidos en la toma y quien no descansa en su lucha por saber qué pasó con él, sí conoció a la mujer de la vida real que inspiró su rol.

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"Para mí fue muy inspirador conocer a Pilar y su lucha. Son 41 años, una mujer que tenía de alguna manera todas las de perder, Quedó a los 18 años viuda, cuatro hijas, sin terminar el bachillerato y cómo esta fuerza, que creo que tenemos las madres y la responsabilidad de tener que sacar cuatro hijos adelante y no bastando con eso, también con la convicción de querer saber qué pasó, dónde estaba Jimmy, qué fue lo que pasó, encontrar la verdad, encontrar los desaparecidos".

En su opinión, Pilar representa la fuerza de las madres afectadas, que buscan la verdad y la justicia, no solo por sus familias, sino por muchas otras. Procuró que su desempeño rindiera homenaje a Navarrete y aunque hay nombres propios y particulares, el audiovisual tiene un poder más allá.

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"Representamos algo más que esos nombres, que esas cédulas y que estas caras. Representamos a estas mujeres madres solteras que han vivido la guerra, que han tenido que dejar sus hijos a la guerra, a los militares, a las guerrillas, de verdad creo que Pilar representa a una buscadora. Las madres somos buscadoras, somos paz, somos sanadoras".

Olga Behar, la periodista que se creía inmortal

Es la primera vez que la actriz Luna Baxter representa un personaje que sí existió en la vida real y para su fortuna, pudo hablar con este.

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Baxter le da vida a la periodista Olga Behar, quien se convirtió en una de las reporteras más arriesgadas no solo en el cubrimiento de los hechos del palacio, sino en años posteriores, cuando comenzaron las investigaciones sobre desapariciones y ejecuciones extrajudiciales, mismas que ella denunció. Los informes de Olga la llevaron un buen tiempo al exilio. "En mi caso yo pude hablar con Olga, entrevistarla, conocer su humanidad. No queríamos ni la producción quería calcar unos personajes.

La idea no es crear un documental ni dramatizar teorías, sino es una investigación que fue de 7 años, en donde todo está al alcance de Google para los que quieran y tengan la curiosidad de investigar qué más pasó", comenta la actriz que quedó cautiva al conocer a la icónica reportera que en aquel tiempo trabajaba para el ‘Noticiero 24 Horas’.

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"Es una persona que a mí me alucina como mujer, como periodista, como ser humano y ha sido un honor poder representar una persona que su gran motor de vida. Como me lo dijo ella cuando la conocí, fue a buscar la verdad y alguien que en ese momento de la vida se consideraba inmortal. Cuando ella me dijo esa frase cuando nos conocimos, yo le dije ¿Tú cómo hacías para poner en riesgo tu vida en un momento tan complejo y tan peligroso en nuestra historia? Y me dijo ‘es que yo me sentía inmortal, es que yo era inmortal’.

Y yo creo que esa fue la frase sobre la cual pude en mi oficio comprenderla a ella como ser humano y qué la motiva y cómo se mueve en el mundo y en el periodismo (…) Olga representa el periodismo, el buen periodismo que se hizo en ese momento".

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Eduardo Umaña, el abogado de las familias de los desaparecidos

En la ficción de Netflix también se visibiliza la labor del abogado Eduardo Umaña Mendoza, quien se encargó de defender a las familias de los desaparecidos. El actor Andrés Castañeda es el encargado de darle vida al penalista que murió asesinado años después, en 1998, en medio de su lucha por los Derechos Humanos.

El histrión estudió todo lo que había disponible sobre el abogado antes de grabar sus escenas, partiendo sobre todo de la investigación del grupo creativo. "Hay mucho material de Umaña, no solo a nivel videográfico, sino también todo su material de su investigación, de su trabajo, de su legado, de sus luchas (…) Son personajes que nos han atravesado a nosotros como país, que uno los tiene en la mitocondria como colombiano".

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Tuvo en cuenta que la lucha de Umaña, a diferencia de la de Pilar, no fue particular y cuando murió, dejó un gran vacío en la sociedad. "Nos quitaron a alguien muy importante, alguien que inspiró luchas. No eran sus luchas personales, sino una visión colectiva, una necesidad y una humanidad de querer darle al otro la voz, la fuerza, las herramientas, sin importar que usted no pertenezca a una élite o a un lugar determinado de privilegio, sino que usted se merece tener los derechos y los accesos a la justicia única y exclusivamente porque usted es un ser humano y se lo merece".

Los actores que coincidieron en que más allá de imitar a los personajes que existieron se trató de dar humanidad y contextualizar muy bien lo que ocurría y el momento histórico que vivieron.

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La única guerrillera que salió viva de ‘Palacio’

A la actriz Mariana Gómez le correspondió personificar a Clara Enciso, conocida como ‘La Mona‘, la única guerrillera que salió viva del palacio tras la retoma. La mujer que según lo que se estableció posteriormente se marchó a México y allí murió de cáncer, solo tuvo conversaciones con la periodista Olga Behar, quien consignó esto en uno de sus libros.

Gómez acudió justamente a esto para interpretar a ‘La Mona’. "En mi caso sí había muy poca información antes de empezar a leer el guion. Una vez lo leo y tengo como ciertas pistas, obviamente sentía que necesitaba más. Tuve la fortuna, el privilegio de hablar con Olga. Si bien ya había leído el libro (‘Noches de humo’) y la entrevista que se hace con amor en este texto, obviamente hablar con ella me abrió muchísimo más la cabeza, la imaginación y la posibilidad de tratar de encontrar, buscar la complejidad de este ser humano".

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Para la actriz fue determinante centrarse en explorar la "complejidad, dicotomías y contradicciones" de Clara. Al final no se preocupó por encontrar todas las respuestas, concluyó que muchas de las preguntas sin resolver sobre el personaje eran más poderosas para su interpretación que las respuestas concretas. "La misma serie que deja muchas preguntas sin responder aún a mí me quedan y si tuviera la posibilidad, me encantaría poderle hacer a ella", mencionó.

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