‘Avatar: Fire and Ash’ domina la taquilla mundial con 345 millones de dólares recaudados

El universo de Pandora ha vuelto a conquistar las salas de cine de todo el planeta. Avatar: fire and ash (Fuego y ceniza), la esperada tercera entrega de la épica saga de ciencia ficción creada por el cineasta James Cameron, ha logrado dominar la taquilla en su primer fin de semana de estreno.

Con una recaudación global de 345 millones de dólares, la cinta se posiciona como el evento cinematográfico del momento, aunque las comparaciones con sus predecesoras resultan inevitables para los analistas de la industria.

A primera vista, la cifra parece modesta si se sitúa junto a los 749 millones de dólares que consiguió la película original en 2009 durante su arranque. Sin embargo, los especialistas del sector consideran que este es un comienzo sumamente sólido.

‘Avatar’, un legado de éxitos históricos

La primera entrega de Avatar no solo se mantuvo siete semanas consecutivas como la película más vista, sino que alcanzó una recaudación total de 2.923 millones de dólares, cifra que la mantiene hasta hoy como la película más taquillera de toda la historia del cine.

La segunda parte, The Way of Water (El sentido del agua), siguió una trayectoria similar: dominó el número uno durante siete semanas y escaló hasta el tercer puesto histórico con 2.343 millones de dólares.

A pesar de este dominio, el 2025 ha resultado ser un año extremadamente competitivo. En términos de mejor fin de semana de estreno, Avatar: Fire and Ash se ha tenido que conformar con el cuarto puesto anual. Por delante de ella se encuentran A Minecraft Movie y el live-action de Lilo & Stitch, ambas empatadas con un debut de 423 millones de dólares, seguidas por la nueva entrega de Superman, que cosechó 354 millones en su apertura.

La competencia de ‘Avatar’ en la cartelera actual

En el mercado de Estados Unidos, el panorama se completa con títulos de diversa índole. El segundo lugar del fin de semana fue para David, una ambiciosa cinta de animación que narra la historia bíblica de David contra Goliat, sumando 22 millones de dólares.

Le sigue The Housemaid (La asistenta); a pesar de basarse en el fenómeno literario de Freida McFadden, la adaptación tuvo un debut decepcionante de apenas 19 millones.

Finalmente, el cine familiar e internacional sigue mostrando músculo. La nueva entrega de Bob Esponja ocupó el cuarto lugar con 16 millones, mientras que Zootopia 2 se situó en la quinta posición con 14,5 millones. No obstante, esta última ya acumula un total de 1.272 millones de dólares, consolidándose como el segundo mayor éxito del año, solo por detrás del fenómeno chino Ne Zha 2, que lidera el ejercicio con unos imbatibles 1.902 millones de dólares.

