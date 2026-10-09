‘Avatar y los 7 refugios’: fecha de estreno, dónde ver, de qué trata, tráiler y más

El universo de ‘Avatar‘ sigue creciendo y esta vez lo hace con ‘Avatar y los 7 refugios‘, una nueva historia que promete llevar a los fans a un mundo lleno de aventuras, misterios y desafíos. Después de conocer las historias de Aang y Korra, la franquicia presenta una nueva protagonista que tendrá que enfrentarse a un escenario muy diferente al de sus antecesores.

La serie, titulada originalmente ‘Avatar: Seven Havens‘, fue creada por Michael Dante DiMartino y Bryan Konietzko, los mismos responsables de ‘Avatar: La leyenda de Aang‘ y ‘La leyenda de Korra‘. En esta ocasión, la historia vuelve a explorar el mundo de los maestros de los cuatro elementos, pero con un giro: el Avatar ya no es visto por todos como una figura que llega para salvar a la humanidad.

¿Cuándo se estrena ‘Avatar y los 7 refugios’?

La nueva entrega se estrenó el viernes 9 de octubre de 2026. A diferencia de las producciones cuyos capítulos llegan semanalmente durante varios meses, esta primera entrega tiene un calendario de lanzamiento concentrado en cuatro fechas, por lo que los seguidores podrán avanzar en la historia durante octubre.

Los primeros tres episodios de ‘Avatar y los 7 refugios’ quedaron disponibles el 9 de octubre. El segundo grupo, compuesto por los capítulos cuatro, cinco y seis, llegará el 16 de octubre. Después, el 23 de octubre se estrenarán los episodios siete, ocho y nueve; mientras que los cuatro capítulos finales de esta primera entrega estarán disponibles el 30 de octubre.

La historia está planteada en dos libros iniciales, cada uno con 13 episodios, para un total de 26 capítulos. Además, la producción fue renovada para los libros tres y cuatro, una noticia que permitirá seguir explorando este nuevo capítulo de la franquicia. Por ahora, las fechas de estreno de esas entregas adicionales no están confirmadas.

¿Dónde ver ‘Avatar y los 7 refugios’?

Los seguidores de la franquicia pueden ver la nueva serie en Paramount+. Para acceder a los episodios es necesario contar con una suscripción al servicio.

La serie es una producción de Avatar Studios y Nickelodeon Animation Studios. Su desarrollo forma parte de los planes para seguir ampliando el universo animado que comenzó con las leyendas de Aang y Korra, dos historias que construyeron una mitología compartida alrededor del Avatar y el dominio de los elementos.

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Para quienes quieran ponerse al día antes de comenzar esta nueva aventura, las series anteriores son una buena manera de recordar cómo funciona el ciclo del Avatar y la relación entre el mundo humano y el espiritual. Aunque ‘Los siete refugios’ introduce una nueva protagonista y un escenario diferente, su historia está conectada con ese universo.

¿De qué trata ‘Avatar y los 7 refugios’?

La historia sigue a Pavi, una joven maestra tierra que descubre que es la nueva Avatar, después de Korra. Su misión, sin embargo, no será sencilla: una catástrofe ha transformado el mundo y muchos humanos la consideran una amenaza, en lugar de verla como la protectora que debería ser.

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Mientras intenta descubrir la verdad sobre sus orígenes, Pavi tendrá que enfrentarse a enemigos humanos y espirituales.

En el camino contará con la compañía de su hermana gemela, Nisha, y otros aliados, con quienes buscará salvar los siete refugios, los últimos bastiones de la civilización. Así, la serie combina acción, fantasía y misterio, y plantea una pregunta que seguramente dará de qué hablar entre los fans: ¿qué pasa cuando el mundo deja de confiar en el Avatar?

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