La cuenta regresiva de la nueva historia del famoso universo se hizo más intensa este lunes 23 de noviembre con el estreno del tráiler final y el póster.

El próximo 16 de diciembre llegará a las salas de cine ‘Avengers: Doomsday’, la nueva película del exitoso universo cinematográfico Marvel.

La cinta que estará disponible en Infinity Vision es la más esperada de los amantes de los súper héroes llamados Vengadores, que en la nueva entrega no llegan solos a combatir a los enemigos de la Tierra y sus alrededores, sino que como lo anticipaban sus fanáticos y algunas imágenes, llegan con los reconocidos X Men y por supuesto Los cuatro fantásticos.

La tarea no es fácil y la unión es completamente justificada, ya que los héroes se enfrentan a desafíos nunca antes vistos que demandarán todos sus esfuerzos. En medio de las distorsiones del Multiverso la familia de Víctor Von Doom es aniquilada y él buscará venganza.

‘Avengers: Doomsday’ de Marvel Studios es dirigida por Anthony y Joe Russo y escrita por Stephen McFeely y Michael Waldron. La producción es de Kevin Feige, Louis D’Esposito y Jonathan Schwartz.

En cuanto a su talento, incluye a Robert Downey Jr., quien da vida al villano más grande que se haya presentado, Victor Von Doom.

Chris Evans, Chris Hemsworth, Pedro Pascal, Paul Rudd, Anthony Mackie, Florence Pugh, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach, Wyatt Russell, Channing Tatum, Simu Liu, Hayley Atwell, Tom Hiddleston, James Marsden, Joseph Quinn, Sebastian Stan, David Harbour, Letitia Wright, Lewis Pullman, Kelsey Grammer, Kathryn Newton, Danny Ramírez, Winston Duke, Alan Cumming, Hannah John-Kamen, Rebecca Romijn, Tenoch Huerta Mejía, Mabel Cadena y Alex Livinalli, con Ian McKellen y Patrick Stewart.

Publicidad

¿Qué cuenta ‘Avegers Doomsday’?

El tráiler deja ver que los Vengadores deben renunciar a las vidas “prestadas” y normales, que han tenido para salvar el universo, una tarea que no da espera y se prioriza sobre la familia. En el anticipo es claro que Steve Rogers deberá dejar su vida junto Peggy Carter, la que construyó luego de ‘Vengadores: Endgame’.

‘Avengers Doomsday’, con mutantes, Vengadores y Los 4 Fantásticos batallarán contra el Doctor Doom de Robert Downey Jr, quien antes fue el gran IronMan y el milloanrio Tonny Stark.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento