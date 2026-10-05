‘Avengers: Endgame’ recupera el trono y vuelve a ser la película más taquillera

‘Avengers: Endgame’ volvió a hacer historia en las salas de cine. La película de Marvel Studios recuperó el primer puesto como la producción más taquillera de todos los tiempos después de que su reciente reestreno le permitiera superar nuevamente a ‘Avatar’, la cinta de ciencia ficción dirigida por James Cameron.

El nuevo movimiento en la taquilla llega siete años después del estreno original de ‘Endgame’, que en 2019 ya había conseguido destronar a ‘Avatar’ durante su primera exhibición comercial. Sin embargo, la película de Cameron regresó posteriormente a los cines y recuperó el récord en 2021. Ahora, ambas producciones vuelven a intercambiar posiciones en una disputa que se ha extendido durante buena parte de la última década.

La nueva cifra de ‘Endgame’ asciende a US$2.925,5 millones recaudados en todo el mundo, mientras que ‘Avatar’ acumula US$2.923,7 millones. La diferencia es de aproximadamente 1,8 millones de dólares, por lo que el liderazgo de la película de Marvel vuelve a estar marcado por un margen muy estrecho.

El reestreno de ‘Avengers: Engame’ que devolvió a Marvel al primer lugar

La clave de este nuevo capítulo está en ‘Vengadores: Endgame Encore’, el reestreno que llevó nuevamente la película a las salas de cine a finales de septiembre. Marvel aprovechó el regreso para conectar la cinta con uno de los acontecimientos más esperados del Universo Cinematográfico de Marvel: ‘Avengers: Doomsday’, cuyo estreno está previsto para diciembre.

La nueva exhibición llegó con material adicional y un adelanto relacionado con la próxima película de los ‘Avengers’. Disney presentó el reestreno como una oportunidad para que los espectadores regresaran a las salas antes de la nueva entrega de la franquicia.

El resultado superó las expectativas necesarias para volver a modificar el listado histórico. Durante el segundo fin de semana de este nuevo recorrido por los cines, ‘Endgame’ sumó ingresos suficientes para pasar de nuevo por encima de ‘Avatar’. Según los datos publicados por Disney, la película alcanzó los US$2.925,5 millones a nivel mundial.

El enfrentamiento entre ambas producciones comenzó en 2019. Después de permanecer durante aproximadamente una década como la película más taquillera de la historia, ‘Avatar’ fue superada por ‘Endgame’ durante la carrera comercial de esta última. La película de los hermanos Anthony y Joe Russo terminó entonces con una recaudación que le permitió ocupar el primer lugar.

Publicidad

Pero el reinado de Marvel duró poco en términos históricos. En 2021, ‘Avatar’ regresó a los cines y consiguió los ingresos necesarios para recuperar el primer puesto. La película volvió a ampliar su ventaja con sucesivos reestrenos y llegó a establecer una cifra cercana a los US$2.924 millones.

Ahora, ‘Endgame’ vuelve a colocarse por encima. El logro también funciona como una estrategia para mantener vigente la expectativa alrededor de Marvel antes de la llegada de ‘Vengadores: Doomsday’, una producción que reunirá nuevamente a varios personajes y que estará dirigida por los hermanos Russo.

Publicidad

El nuevo récord, sin embargo, podría no ser definitivo. La diferencia entre ambas películas es tan pequeña que un futuro reestreno de ‘Avatar’ podría modificar nuevamente la clasificación. Por ahora, el primer lugar vuelve a pertenecer a Marvel: ‘Avengers: Endgame’ es, nuevamente, la película con mayor recaudación mundial en la historia del cine.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí