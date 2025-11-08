Avenida Brasil regresa, tendrá secuela. Carminha estaría confirmada. Esto se sabe

En el 2012 la telenovela Avenida Brasil se convirtió en un éxito de audiencia en varios países de la región. Tan solo en Argentina se reportó que desbancó al exitoso y tradicional programa ShowMatch y sus protagonistas visitaron el país.

En Colombia la emitió RCN y también se adueñó de la audiencia con este producto. El relato que incluía amor, traición, venganza y segundas oportunidades fue escrito por el guinoista João Emanuel Carneiro.

Ahora según información anticipada por el portal Leodias y reproducida por otros medios TV Globo ya habría encargado al mencionado creador los capítulos de una segunda parte de la historia y él estaría en esa tarea, que ya contaría con primeros guiones aprobados.

¿Quiénes estarán en la nueva Avenida Brasil?

Este proyecto haría parte de una iniciativa de esa cadena para hacer remakes o secuelas de historias exitosas.

De esta manera, la nueva Avenida Brasil se rodaría en el 2026 y en el 2027 estaría al aire. De momento se sabe que estarían confirmado Adriana Esteves y Murilo Benício en sus icónicos roles de Carminha y Tifón. Aún no se sabe si Cauã Reymond, intérprete de Jorginho, o Débora Falabella, Nina, estarán en esta producción.

De momento no han trascendido detalles de la historia y cuáles serán los conflictos, pero desde ya los cibernautas anticipan que dejará ver cómo les ha ido en estos años a los personajes e incluirá nuevamente muchas emociones fuertes como la venganza y el amor.

La historia y los personajes de ‘Avenida Brasil’

Avenida Brasil fue vista en cerca de 124 países y fue doblada a 17 idiomas. La producción rompió récords de audiencia en países como Chile, Venezuela, Uruguay, Argentina y Portugal. Se convirtió además en la telenovela brasileña más vendida del mundo y fue considerada la más rentable de la historia. Estuvo protagonizada por Débora Falabella y Cauã Reymond, y contó el drama de una niña llamada Rita que queda huérfana y su malvada madrastra, Carminha, con la complicidad de su amante Max, la abandona en el mayor basurero de Río de Janeiro, donde la pequeña conoce a su primer amor.

La niña más tarde, es adoptada por una familia argentina que se la lleva a vivir a ese país. Allí pasa su adolescencia y se convierte en mujer. Pasan 12 años y Rita rebautizada como Nina, vuelve a Brasil para vengarse de su madrastra, en medio de su plan encuentra el amor.

Aquí más noticias que son tendencia