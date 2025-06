‘Ballerina’: elenco, fecha de estreno y más del primer spin-off de ‘John Wick’

El universo de acción implacable que conquistó al mundo con John Wick sigue expandiéndose, y esta vez lo hace con una protagonista letal. Ballerina es el primer spin-off oficial de la exitosa franquicia protagonizada por Keanu Reeves, una historia ambientada en el mismo mundo criminal pero desde una nueva perspectiva: la de una joven asesina entrenada en una academia de ballet tan elegante como mortal.

La dirección está a cargo de Len Wiseman (Underworld, Live Free or Die Hard), mientras que el papel principal lo interpreta Ana de Armas. La actriz cubano-española ha construido una carrera meteórica en Hollywood, destacándose en producciones como Knives Out, Blonde y No Time To Die. Ahora, con Ballerina, De Armas se sumerge de lleno en la acción física y emocional de una historia de venganza conectada con los eventos de John Wick 3: Parabellum.

¿Quiénes son los actores de ‘Ballerina’?

Ana de Armas interpreta a Rooney, una joven bailarina entrenada para matar, que busca vengar la muerte de su familia. Su personaje ya había hecho una breve aparición en Parabellum, pero ahora toma el centro del escenario en una historia propia que amplía los rincones del universo Wick.

El elenco incluye varios rostros familiares para los fanáticos de la saga. Keanu Reeves regresa como John Wick en una participación especial, al igual que Ian McShane como Winston, el gerente del Hotel Continental. También aparecen Anjelica Huston, retomando su papel como la directora, y Lance Reddick como Charon, en una de sus últimas actuaciones antes de su fallecimiento.

Entre las nuevas incorporaciones destaca Gabriel Byrne (Los sospechosos de siempre), Norman Reedus (The Walking Dead) y Catalina Sandino Moreno (María llena eres de gracia), completando un reparto que mezcla veteranía y fuerza latinoamericana en una historia de acción y tragedia.

¿Cuándo se estrena ‘Ballerina’ en Colombia?

Los fanáticos colombianos de John Wick ya tienen una fecha para marcar en el calendario. Ballerina llegará a las salas de cine del país el 6 de junio de 2025, distribuida por Diamond Films.

La película promete mantener el estilo visual elegante, las coreografías intensas y la violencia estilizada que han hecho famosa a la saga, pero con un enfoque más íntimo y femenino. Con Ana de Armas al frente, Ballerina se perfila como una nueva pieza clave dentro del universo de John Wick.

