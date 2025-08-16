‘Betty la fea: la historia continúa’, ‘Nosferatu’ y más estrenos para disfrutar

En este puente festivo tenemos para ti drama, acción, terror y romance.

‘La noche siempre llega’-Netflix

Vanessa Kirby protagoniza esta historia llena de adrenalina. Fotografía por: cortesía

Lynette (Vanessa Kirby), una mujer que debe tener dos trabajos para cubrir las necesidades de su familia integrada por Doreen, su mamá (Jennifer Jason Leigh) y su hermano Kenny (Zack Gottsagen), se enfrenta a una situación dramática, pues su progenitora gasta el dinero destinado al pago de su vivienda familiar. Lynette tiene una noche para reunir 25 mil dólares o de lo contrario perderá su casa.

‘Betty la Fea: La historia continúa’ - Prime

En esta segunda temporada, de 10 episodios, regresan don Armando Mendoza (Jorge Enrique Abello) y Beatriz Pinzón Solano (Ana María Orozco), esta vez con nuevos conflictos y personajes que tocarán las historias de Marcela Valencia (Natalia Ramírez), Patricia Fernández (Lorna Cepeda) y de Mila (Juanita Molina), quien debe ‘desenredar’ asuntos sentimentales, profesionales y familiares. Ecomoda es el escenario perfecto para esta trama que combina drama, humor y situaciones inesperadas. A partir del 15 de agosto

‘Matices’- Universal+

Si buscas suspenso, en esta serie de 8 episodios lo encontrarás todo. Seis pacientes que se reúnen con el doctor Marlow (Eusebio Poncela), un reconocido psiquiatra, en una bodega, en un ritual que busca la cura a sus padecimientos. La reunión tomará un giro inesperado, y un teniente de la guardia civil tendrá la difícil labor de esclarecer los hechos. Esta producción cuenta con un elenco de lujo: Elsa Pataki, Luis Tosar, Juana Acosta, Enrique Arce y Eusebio Poncela. A partir del 15 de agosto, a las 11:30 p.m.

‘Nosferatu’- HBO Max

Este filme de terror del 2024, dirigido por Robert Eggers, rodado en escenarios de República Checa, Alemania y Rumania, narra la historia de obsesión del conde Orlok (Bill Skarsgard) por Ellen Hutter (Lily- Rose Deep), una joven pura pero atormentada que está casada con Thomas Hutter (Nicholas Hoult), un agente inmobiliario que se ve involucrado en los planes del tenebroso noble cuando debe vender una propiedad. En el elenco de producción están Emma Corrin, Willen Dafoe, Simon McBurney, Aaron Taylor-Johnson y Ralph Ineson. A partir del 15 de agosto.

‘Quebranto’- Disney+

Miranda Sanguinetti (Tini Stoessel) vive en Argentina con la familia que la adoptó, pero buscando respuestas que le ayuden a superar su ansiedad, decide viajar a México en busca de sus raíces. Allí, la talentosa pianista debe enfrentarse a una peligrosa red que lidera Javier Lara (Jorge López). Esta miniserie de seis episodios tiene en su elenco a Rafael Ferro, Martín Barba, Otto Sirgo y Daniela Peña. Disponible desde el 15 de agosto.

Y para seguir...

Prepárate para el fin de semana con estas producciones, perfectas si te gustan las aventuras y las series policíacas.

‘Lolita Lobosco’- Europa Europa

Esta semana se estrenó la tercera temporada de esta serie italiana, que narra el día a día de la subcomisaria Lolita Lobosco (Luisa Ranieri), quien, al mando de la comisaría de Bari, su ciudad natal, no solo debe enfrentar un entorno masculino, sino resolver crímenes y además tratar de resolver dilemas de su vida privada. Su reencuentro con Angelo Spatafora (Mario Squeglia), su amor del pasado, los proyectos de Nunzia (Lunetta Savino) y Carmela (Giulia Maria Fiume) y la aparición de Leon, un galerista que hace que la investigadora se cuestione en el amor, hacen parte de la cotidianidad de Lolita. Miércoles a las 8:00 p.m.

Ciclo La roca Balboa- AMC

Continuando con el ciclo, y después de ver las aventuras de Sylvester Stallone, ahora le toca el turno a Dwayne Johnson, conocido mundialmente como ‘La Roca’. En ‘Venganza letal’, donde en el papel de Driver regresa para vengar la muerte de su hermano; en ‘Hércules’, como el hijo de Zeus que lucha por su destino; ‘Con la frente en alto’, interpretando a Chris Vaughn, ex miembro de las fuerzas especiales que se enfrenta a la corrupción en su ciudad natal; ‘Luchando con mi familia’, donde se interpreta a él mismo, en una trama donde aconseja a dos hermanos que desean llegar a la WWE y ‘Jumanji: En la selva’, donde encarna al doctor Smolder Bravestone, quien, con sus amigos, busca salvar a la tierra de Jumanji.

Desde el lunes 18 al viernes 22, a partir de las 6:00 p.m.