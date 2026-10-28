BOGOSHORTS 2026 revela su selección oficial: más de 170 cortometrajes llegarán a Bogotá

El BOGOSHORTS – Bogotá Short Film Festival presentó la selección oficial de su edición número 24, que reunirá más de 170 cortometrajes provenientes de más de 50 países. El festival se realizará en Bogotá del 1 al 8 de diciembre de 2026 y contará con producciones de distintos géneros, formatos y procedencias.

La programación incluye películas que han tenido presencia y reconocimiento en algunos de los principales festivales internacionales, además de una amplia representación del cine colombiano.

Películas que llegan al BOGOSHORTS 2026 con reconocimiento internacional

Entre los títulos de la Competencia Internacional se encuentra ‘Para los contrincantes‘, de Federico Luis, ganadora de la Palma de Oro al Mejor Cortometraje en Cannes 2026. La película cuenta la historia de un niño del barrio mexicano de Tepito que sueña con convertirse en campeón de boxeo.

También hacen parte de la selección ‘The End‘, de la animadora sueca Niki Lindroth von Bahr, que compitió en Cannes; ‘Los mentirosos‘, de Eduardo Braun Costa, reconocida por el jurado de Sundance; y ‘The Apple Doesn’t Fall…‘, de Dean Wei, ganadora del Tiger Short Award y del Premio KNF en Rotterdam.

La competencia internacional reúne 67 cortometrajes de ficción, documental, animación y experimental. Entre las producciones seleccionadas aparecen trabajos que han pasado por festivales como Berlín, Locarno, Sundance, Rotterdam y Annecy.

Colombia tiene una amplia presencia

El cine colombiano tendrá un espacio destacado dentro del festival con una Competencia Nacional compuesta por 39 cortometrajes. La selección reúne producciones de ficción, documental, animación, experimental y videoclip.

En ficción aparecen, entre otros, ‘Pelotón Trueno‘, de Theo Montoya, estrenada mundialmente en la Competencia de Cortometrajes del Festival de Cannes, y ‘Jülapüin Yonna (El sueño de danzar)‘, debut como directora de la cineasta y activista wayuu Luzbeidy Monterrosa, que tuvo su estreno en la Berlinale y ganó el Live Action Short Award de imagineNATIVE 2026.

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En documental se encuentran ‘En el silencio después‘, de Sebastián Delascasas, seleccionada en Locarno, y ‘Prayer for All Simple Things‘, de Diego Rojas, que ha participado en Oberhausen y RIDM. La selección nacional también incluye siete cortometrajes de animación y seis de experimental.

A estas producciones se suman 11 videoclips realizados para artistas y agrupaciones como The Plot in You, Sol Menguante, El Kalvo & La Banda Resabiada, Canalón de Timbiquí y Lido Pimienta.

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Cine periodístico, realidad virtual y género

La programación del 24.º BOGOSHORTS también incluye una Competencia de Corto Periodístico, que llega por segundo año consecutivo y reúne cinco trabajos relacionados con entrevistas, reportajes, crónicas, perfiles y otras formas de narrar acontecimientos y problemáticas contemporáneas.

Entre ellos está ‘A Wolf in the Suburbs’, de Amélie Hardy, estrenado mundialmente en SXSW y ganador del Premio de la Crítica Internacional FIPRESCI en REGARD, así como ‘Living Despite Them‘, de Alaa Hathleen y Antonia Colodro, construido a partir de imágenes registradas con celulares en Cisjordania y ganador del Premio del Público en Tampere.

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El festival tendrá además cinco experiencias de realidad virtual, entre ellas Raj’in (We Shall Return), Mirage, A Long Goodbye, 蟬與花 (When the Flowers Bloom) y Paraíso, del colombiano Jairo Arcos.

Para los seguidores del terror, la ciencia ficción y la fantasía estará F3 – Fanático Freak Fantástico, con 15 cortometrajes. La selección incluye ‘Señuelo‘, ópera prima de Martha G. Ayerbe, producida por J. A. Bayona y Sergi Casamitjana, además de los colombianos ‘Lo que él se lleva, no vuelve‘, ‘Raíces‘ y ‘Amará‘.

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En total, la selección oficial contempla 39 obras en la competencia nacional, 67 en las categorías de la competencia internacional, cinco en corto periodístico, cinco experiencias de realidad virtual, 15 películas en F3 y 28 títulos en colecciones, además de las producciones de conexión. El festival también desarrollará actividades de formación e industria y una nueva edición del BOGOSHORTS Film Market.

El BOGOSHORTS es, además, festival calificador oficial para los Premios Óscar, los Premios Goya y los Premios Macondo. Su edición número 24 se realizará bajo el concepto “Tantas estrellas como destinos” y llevará estas producciones a diferentes espacios de Bogotá entre el 1 y el 8 de diciembre.

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